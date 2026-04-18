Drifturi în curbă periculoasă la Cluj. S-au crezut zmei și au rămas fără permis.

Mai mulți șofer s-a crezut zmei și s-au filmat în timp ce făceau derapaje controlate (drifturi) într-o curbă pe un drum din Cluj. Totate acestea într-u context în care în zonă s-au întâmplat foarte multe nenorociri în trafic într-un timp scurt.

Foto: IPJ Cluj

Totul s-a întâmplat în intervalul 21-23 martie 2026, iar Poliția Cluj i-a identificat după aproape o lună.

În urma verificărilor au fost identificați 7 conducători auto care, în perioada menționată au săvârșit abateri la regimul rutier în municipiul Cluj-Napoca.

„Din verificările efectuate a reieșit că, la data de 22 martie 2026, în intervalul orar 16.30 - 16.42, doi conducători auto au adoptat un comportament agresiv în trafic, prin efectuarea intenționată de manevre de derapaj controlat pe DJ 103U, strada Sfântul Ion (Drumul Sfântul Ioan - n. red.), pe sensul de deplasare spre localitatea Ciurila, într-o curbă deosebit de periculoasă, punând astfel în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic și amplificând sentimentul de nesiguranță publică”, a anunțat IPJ Cluj.

Totodată, în urma verificărilor operativ-informative, s-a stabilit faptul că, în perioada 21-23 martie a.c., în județul Cluj, s-a desfășurat un eveniment auto la care au participat 15 autoturisme înmatriculate în România, Marea Britanie, Germania, Austria și Republica Moldova, eveniment organizat de un creator de conținut din mediul online.

„Astfel, la data de 14 aprilie 2026, polițiștii au procedat la identificarea conducătorilor auto implicați și au aplicat un număr total de 8 sancțiuni contravenționale, dintre care 3 dintre acestea pentru comportament agresiv în trafic, în valoare de 810 lei fiecare, fiind dispusă și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile, 2 sancțiuni contravenționale pentru neadaptarea vitezei la condițiile de drum, în valoare de 1.215 lei fiecare, o sancțiune pentru nerespectarea normelor privind transportul de persoane, o sancțiune pentru lipsa asigurării de răspundere civilă auto valabile , în valoare de 1.000 de lei, cu măsura complementară a reținerii certificatului și plăcuțelor de înmatriculare, precum și o sancțiune pentru lipsa plăcuței de înmatriculare, în valoare de 1.822,5 lei, fiind dispusă aceeași măsură complementară. Ultimele două sancțiuni au fost aplicate aceluiași conducător auto, de către polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Baciu”, a mai precizat IPJ Cluj.

