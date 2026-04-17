Tot mai mulți clujeni și-au făcut buletin electronic în ultimul an. Peste 60.000 de cărți de indentitate cu cip, eliberate.

Noua carte electronică de identitate este tot mai adoptată de clujeni.

64.430 de clujeni au solicitat eliberarea noii cărți electronice de identitate din aprilie 2025 și până acum, aprilie 2026.

În contextul împlinirii unui an de la eliberarea de către DJEP Cluj, la începutul lunii aprilie 2025, a primei cărți electronice de identitate din România, în versiune actualizată, conducerea Consiliului Județean Cluj a realizat o analiză referitoare la cărțile de identitate electronice eliberate în intervalul aprilie 2025 - aprilie 2026 la nivelul județului Cluj.

În acest context, a rezultat faptul că la nivelul județului au fost înregistrate nu mai puțin de 64.430 de cereri pentru eliberarea cărții electronice de identitate din care 11.787 de cereri au fost înregistrate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, diferența fiind înregistrată la nivelul serviciilor locale de evidență a persoanelor, după cum urmează:

Cluj-Napoca – 23.990

Florești – 6.461

Turda – 6.152

Dej – 5.637

Câmpia Turzii - 4.542

Gherla – 3.723

Huedin – 2.138

„Cartea electronică de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la diferite servicii electronice. Ne bucură faptul că tot mai mulți clujeni percep avantajele unei administrații digitalizate și aleg să utilizeze cartea electronică de identitate. Tocmai de aceea, facem tot ceea ce ține de noi pentru a facilita obținerea ei în cele mai bune condiții, în cel mai scurt timp posibil”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Prima carte electronică de identitate din România, în versiune actualizată, a fost eliberată în data de 2 aprilie 2025, la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

Cartea electronică de identitate este un document cu un format modern și securizat având dimensiunea unui card bancar.

Datele înscrise în cărțile electronice de identitate sunt următoarele:

în format tipărit, nume, prenume, cetățenie, data nașterii, sex, imaginea facială, CNP, semnătura olografă,

tipărit, nume, prenume, cetățenie, data nașterii, sex, imaginea facială, CNP, semnătura olografă, în format electronic, toate datele tipărite, la care se adaugă prenumele părinților, locul nașterii titularului, domiciliul, impresiunile papilare ale două degete ale titularului și certificate digitale pentru autentificare sau semnătură electronică.

Prima carte electronică de identitate este gratuită, până la data de 30 iunie 2026, aceasta fiind eliberată persoanelor începând cu vârsta de 14 ani.

Programarea pentru eliberarea cărții electronice de identitate se face exclusiv online, accesând linkul https://hub.mai.gov.ro/site/

CITEȘTE ȘI: