Se caută voluntari pentru Zilele Clujului 2026. Ultimele zile în care te poți înscrie.

Știai că poți fi voluntar la Zilele Clujului 2026, cel mai mare festival cu acces gratuit din Cluj-Napoca?

Se caută voluntari pentru Zilele Clujului 2026

În perioada 21-24 mai 2026 vor avea loc Zilele Clujului, ediția a XIV-a, iar tu poți face parte din echipa care organizează acest eveniment.

Ca voluntar, vei contribui direct la organizarea activităților, vei cunoaște oameni noi și vei trăi momente pline de energie în tot orașul.

Înscrierile sunt deschise până pe 20 aprilie, aici: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/..

Este nevoie de:

persoane responsabile, energice și dornice să se implice;

tineri care au împlinit vârsta de 18 ani;

disponibilitate în săptămâna festivalului (18-24 mai).

An de an, Zilele Clujului transformă orașul într-o scenă plină de culoare, emoție și bucurie, unde fiecare își găsește locul. În 2025, peste 100 de voluntari au fost sufletul evenimentului, sprijinind desfășurarea a peste 100 de activități pentru întreaga comunitate.

Îți poți depune cererea online sau fizic, la Centrul de Informare pentru Cetățeni al Primăriei Cluj-Napoca (Calea Moților nr. 7).

Timp de patru zile, centrul Transilvaniei se transformă într-un adevărat festival urban, cu peste 40 de evenimente în peste 100 de locații, dedicate comunității și diversității culturale care definesc spiritul clujean.

culoare

energie

concerte

confetti

paradă

drone și lumini

teatru

muzică clasică și folclor

masa comunității

cross, activități pentru copii și familie

momente de relaxare

distracție

multiculturalitate

Peste 250.000 de participanți la Zilele Clujului anul trecut

Ultima ediție a Zilelor Clujului a reunit peste 250.000 participanți în cele 4 zile de evenimente. Sub motto-ul «Zilele Clujului - Creează Legături», a 14-a ediție va avea loc anul acesta în perioada 21-24 mai și va pune în lumină multiplele valențe ale comunității clujene.

Devenit un eveniment de referință pentru clujeni și turiști, Zilele Clujului este o sărbătoare a întregii comunități. Primăria Cluj-Napoca subliniază faptul că implicarea comunității în conturarea programului este elementul cheie căruia i se datorează creșterea festivalului din ultimii ani.

Programul pentru Zilele Clujului 2026 va fi publicat „în curând” pe site-ul oficial al evenimentului.

