Au ajuns toate „casele” de tip container pentru oamenii din Turda care au rămas fără locuințe după încendiu

După ce și-au pierdut locuințele în urma unui incendiu, zeci de oameni din Turda vor locui, temporar, în case de tip container.

30 de construcții modulare de tip containere au ajuns săptămâna aceasta la Tuda, în sprijinul victimelor incendiului care a mistuit 23 de locuințe.

Luni, 30 martie 2026 au ajuns primele nouă containere de locuit, iar astăzi, vineri, 3 aprilie au ajuns și celelalte.

„Prefectul județului Cluj, Maria Forna, s-a deplasat astăzi (3 aprilie 2026 - n. red) în municipiul Turda, în zona afectată de incendiul devastator produs vineri, 27 martie, pentru a verifica amplasamentul și cele 30 de construcții modulare complet echipate, care au fost disponibilizate în aceste zile în sprijinul cetățenilor”, a anunțat Prefectura Cluj, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

În cadrul întâlnirii de astăzi cu comunitatea a fost prezent și primarul municipiului Turda, Cristian Matei. Acum o săptămână, 23 de locuințe din Turda au fost distruse de flăcări, iar 65 de persoane au rămas fără adăpost.

Cele 30 de construcții ușoare din elemente modulate (containere) complet echipate cu 70 de paturi, au fost mobilizate din rezervele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

„ (…) Instituțiile statului au reacționat rapid, iar prin asigurarea acestor containere modulare am oferit un sprijin concret familiilor rămase fără locuințe. Vom continua să monitorizăm situația și să acordăm tot sprijinul necesar comunității din Turda”, a declarat prefectul Maria Forna.

Case distruse de incendiu în Turda

Pompierii clujeni au intervenit cu forțe sporite, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la la un incendiu izbucnit la mai multe case și barăci din Turda.

Mai multe persoane au fost consultate medical, iar două victime au ajuns la spital.

Sâmbătă, primăria Municipiului Turda a asigurat spații temporare de cazare și servicii de asistență socială și medicală, Fundația Prison Fellowship România a asigurat medicamente și îmbrăcăminte, Banca de Alimente alături de Dragoș Roșianu, lider al Asociației Partid Romilor Pro Europa Cluj și alte organizații și persoane fizice asigură hrană și produse de igienă.

Cum puteți dona pentru oamenii din Turda care și-au pierdut casa din cauza incendiului?

Cei care pot și doresc să se implice în sprijinirea familiilor afectate de acest incendiu devastator să contribuie, în limita posibilităților, prin donații de alimente neperisabile, produse de igienă, îmbrăcăminte, pături sau alte bunuri de strictă necesitate. Persoana responsabilă de această activitate este Margareta Jimba 0743129313, mediator școlar Turda. Orice gest de solidaritate poate face o diferență reală pentru cei care au pierdut aproape totul în urma acestui eveniment tragic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

