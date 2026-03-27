31 martie, ultima zi pentru prelungirea abonamentelor de parcare: clujenii mai au la dispoziție câteva zile pentru a evita pierderea locului de parcare

31 martie este ultima zi pentru plata abonamentelor de parcare de riverani: clujenii mai au la dispoziție câteva zile pentru a evita pierderea locului de parcare

Potrivit unei informări publicate de Primărie, deținătorii de abonamente sunt îndemnați să le reînnoiască pentru anul în curs, pentru a evita pierderea locului de parcare.

„Începând cu 1 aprilie, Direcția Parcări va începe redistribuirea locurilor libere în conformitatate cu prevederile regulamentului de parcări actualizat prin HCL 778/2024”, se arată în informarea publicată vineri de Primăria Cluj-Napoca.

Plata abonamentelor se poate face online – plataparcari.primariaclujnapoca.ro, la sediul Primăriei de pe strada Motilor, nr. 7 sau la oricare Primărie de cartier.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: