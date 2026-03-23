Consultaţii stomatologice GRATUITE în Cluj-Napoca. Vezi când și unde.

Primăria Cluj-Napoca, în parteneriat cu UMF și mai mulți dentiști oferă consultații stomatologice gratuite prin proiectul „Cu un zâmbet mai aproape de sănătate”.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Orale, celebrată pe 20 Martie, pe parcursul lunii martie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca organizează campania „Cu un zâmbet mai aproape de sănătate”, o inițiativă dedicată promovării sănătății orale în rândul copiilor.

Campania include două evenimente dedicate comunității.

„Marți, 24 martie, va avea loc o masă rotundă adresată specialiștilor și discuțiilor despre prevenția afecțiunilor orale. De asemenea, sâmbătă, 28 martie, între orele 10.00 și 18.00, publicul este invitat pe esplanada Cluj Arena la un eveniment în aer liber, unde medicii stomatologi vor oferi consultații gratuite și informații utile pentru menținerea sănătății dentare”, a anunțat Primăria Cluj-Napoca, luni, 23 martie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

În cadrul proiectului „Cu un zâmbet mai aproape de sănătate” cadre didactice ale Facultății de Medicină Dentară, alături de medici din Colegiul Medicilor Dentiști Cluj, studenți din anul VI ai Facultății de Medicină Dentară și medici rezidenți vor susține prezentări educaționale în școli și grădinițe din județul Cluj și județele învecinate.

În acest an, activitățile se vor concentra în special asupra comunităților rurale și centrelor de îngrijire pentru copii, unde accesul la informație și la servicii de prevenție este adesea limitat.

CITEȘTE ȘI: