Sistemul anti-mită de la Primăria Cluj-Napoca trece la nivelul următor

Sistemul de Management Anti-Mită (SMAM) implementat la Primăria municipiului Cluj-Napoca trece la un alt nivel.

Proiectul „Consolidarea capacității Municipiului Cluj-Napoca în implementarea măsurilor anticorupție”, implementat în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca din 2022, are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a Municipiului Cluj-Napoca, prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului.

„Unul dintre factorii-cheie ai reputației organizațiilor este abilitatea de a opera cu onestitate, corectitudine, transparență și integritate, și în conformitate cu legislația în vigoare, reglementările și standardele implementate. Astfel, Primăria Municipiului Cluj-Napoca acordă o importanță deosebită respectării legislației privind prevenirea și combaterea corupției”, a transmis instituția, luni, 23 martie 2026, într-o postare pe Facebook.

În urma desfășurării auditului de certificare din anul 2022 de către organismul de certificare, s-a constatat că Sistemul de Management Anti-Mită este implementat în cadrul instituției și există dovezile cu privire la capacitatea sistemului de management de a îndeplini cerințele aplicabile și de a atinge obiectivele așteptate. În consecință, a fost acordat Certificatul Sistemului Anti-Mită, conform ISO 37001:2016, în data de 18.10.2022. Pentru menținerea certificatului se efectueză anual audituri externe din partea organismului de certificare: audit de supraveghere Anul I și Anul II și o dată la 3 ani audit de recertificare.

În luna octombrie 2025 s-a desfășurat auditul de recertificare SMAM, conform ISO 37001:2016 „Sisteme de management anti-mită“ și s-a constatat că Sistemul de Management Anti-Mită are capacitatea de a asigura conformitatea cu cerințele standardului de referință și atingerea obiectivelor anti-mită definite și asumate la nivelul instituției, astfel a fost menținută valabilitatea certificatului Sistemului de Management Anti-Mită conform ISO 37001:2016.

Noi standarde pentru ca Primăria Cluj-Napoca să primească în continuare certificatul anti-mită

Politica Anti-mită a Primăriei municipiului Cluj-Napoca fost revizuită în luna mai 2024 și este postată pe site-ul instituției: https://files.primariaclujnapoca.ro/.../446958-Politica....

În anul 2025 a intrat în vigoare standardul ISO 37001:2025 și este obligatoriu să se asigure tranziția de la ISO 37001:2016 la ISO 37001:2025. Tranziția la ISO 37001:2025 este obligatorie și se realizează pe parcursul anului 2026. Noul standard 2025 aduce îmbunătățiri pentru a combate mai eficient mita, în conformitate cu evoluția standardelor internaționale. ISO 37001:2025 nu schimbă scopul standardului, ci maturizează sistemul și pune accent pe eficiență practică, cultură organizațională și prevenție reală, printr-un management real al riscurilor de mită.

