Atenție, șoferi! Tarife usturătoare la Cluj pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar și a trotinetelor abandonate.

Șoferii vor plăti mai mult pentru recuperarea mașinilor parcate neregulamentar. Noile tarife, majorate cu peste 30%, lovesc și firmele care închiriază trotinete.

Administrația locală pregătește măsuri mai dure pentru șoferii indisciplinați care parchează neregulamentar. De altfel și trotinetele abandonate pe domeniul public și care vor fi ridicate de Regia Autonomă a Domeniului Public, vor putea fi recuperate după achitarea unor tarife mai mari.

„Se aprobă actualizarea tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/privat al statului sau al unității administrativ-teritoariale municipiul Cluj-Napoca și a trotinetelor electrice staționate neregulamentar pe domneiul public”, se arată în proiectul de hotărâre ce va fi supus dezbaterii Consiliului Local la începutul săptămânii viitoare.

Costuri mai mari pentru ridicarea mașinilor parcate ilegal

Ultima actualizare a tarifelor pentru ridicarea, transportul și depozitarea mașinilor parcare neregulamentar a fost făcută 2020, iar în urma actualizării propuse de administrația locală costurile vor crește cu circa 35%.

Noi tarife propuse:

*Ridicare vehicul și transport – 396, 11 lei (plus TVA), la care se adaugă 272,21 lei (plus TVA) pentru operațiunea de transport.

Pentru depozitare se va mai percepe o taxă de 42,11 lei (plus TVA) pe zi/vehicul.

*Ridicare trotinete – 106,75 lei (plus TVA), la care se adaugă 23,45 lei (plus TVA) pe zi/trotinetă pentru depozitare.

În prezent, pentru tariful pentru ridicarea unui autovehicul este de 247,09 lei + TVA.

Transportul autovehiculului – 169,80 lei + TVA.

Depozitarea autovehicului – 43,11 lei +TVA

De asemenea, pentru ridicarea trotinetei, tariful perceput în prezent este de 75,39 lei +TVA, iar costul pentru depozitare – 16,56 lei +TVA.

În 2024, agenții Poliției Locale au ridicat peste 4.200 de autovehicule staționate neregulamentar și peste 2.700 de trotinete electrice abandonate în locuri interzise.

