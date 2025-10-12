Com’ON CITY, o inițiativă dedicată participării tinerilor la viața Clujului!

Cluj-Napoca coordonează un nou proiect european: Com'ON CITY, o inițiativă dedicată participării tinerilor la viața orașului!

Cluj-Napoca coordonează un nou proiect european: Com'ON CITY | Foto: Primăria Cluj-Napoca

​Proiectul se bazează pe modelul Com'ON Cluj-Napoca și a fost aprobat în cadrul programului URBACT IV, desfășurat între 2025–2028, sub coordonarea Primăriei Cluj-Napoca, alături de Grupul PONT și Federația Tinerilor din Cluj.

Proiectul vizează adaptarea și extinderea modelului clujean de bugetare participativă pentru tineri în șase orașe europene și se va desfășura între noiembrie 2025 și aprilie 2028, fiind selectat în urma unui apel competitiv adresat bunelor practici europene.

Certificarea Com'ON ca o Bună Practică Europeană de către programul URBACT al Uniunii Europene în 2024 a făcut posibilă obținerea acestei finanțări.

Tinerii din Cluj-Napoca pot propune ți implementa proiecte cu impact pentru oraș

Modelul Com'ON Cluj-Napoca, dezvoltat din anul 2015 de către Primărie, Grupul PONT și Federația Tinerilor din Cluj, le oferă tinerilor cu vârsta între 14 și 35 de ani posibilitatea de a propune și implementa proiecte cu impact în comunitate.

Grupurile informale pot obține finanțare de la bugetul local printr-un proces participativ bazat pe vot public, însoțit de mentorat și sprijin logistic.

Această abordare a fost recunoscută de URBACT drept una dintre cele mai inovatoare practici europene în domeniul participării democratice a tinerilor și al guvernanței incluzive.

Următoarele orașe devin partenere în acest proces de transfer: Cluj-Napoca (România) - lider de rețea, Bielsko-Biała (Polonia), Leeuwarden (Țările de Jos), Piacenza (Italia), Veszprém (Ungaria), Valongo (Portugalia).

Fiecare oraș va forma un Grup Local URBACT (ULG) format din instituții publice, ONG-uri, organizații de tineret, profesioniști și tineri activi. Grupurile vor adapta modelul Com'ON la propriile realități locale și vor testa componente cheie, cum ar fi: apeluri de idei, vot public, comunicare cu tinerii, colaborarea intersectorială.

Proiectul se va desfășura în trei etape principale:

UNDERSTAND - Analiza modelului și a nevoilor locale (2025–2026);

ADAPT - Testarea unor formate locale (testbeds) inspirate de Com'ON (2026–2027);

RE-USE - Finalizarea planurilor locale și integrarea acestora în politici urbane (2027–2028).

Rezultatele așteptate

crearea a 6 versiuni locale ale modelului Com'ON, adaptate la specificul urban, social și instituțional al fiecărui oraș;

dezvoltarea unei rețele europene informale de orașe care lucrează cu tinerii în mod participativ;

consolidarea structurii de co-guvernanță de la Cluj (bazat pe modelele pilotate ale unui Consiliu - Board - General și Consiliul - Board - pentru Incluziune) și dezvoltarea unei strategii pentru scalare metropolitană;

pregătirea unei extinderi internaționale a modelului, prin alte programe europene (ex. Erasmus+, CERV, Interreg, Misiunea UE pentru orașe neutre climatic).

Spre o mișcare europeană pentru participarea urbană a tinerilor

Proiectul Com'ON CITY are potențialul de a deveni o mișcare europeană pentru participarea tinerilor la viața urbană, susținută prin metode testate, instrumente digitale, colaborări intersectoriale și sprijin politic.

În paralel, Cluj-Napoca derulează programul Com'ON Next (2023–2026), finanțat de Fondation Botnar, prin care se dezvoltă noi ediții tematice (ex. școlare, verzi), strategii de incluziune, metode de evaluare a impactului și mecanisme de finanțare sustenabilă.

