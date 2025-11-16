Concedierile din administrația locală stârnesc nemulțumire: soluția de compromis a Coaliției împarte bugetarii în două tabere

Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord privind reorganizarea administrației publice locale, măsură care ar urma să ducă la eliminarea a aproximativ 10% dintre posturile ocupate în primării.

Concedierile din administrația locală stârnesc nemulțumire |Foto: Depositphotos.com

Conform Digi24.ro, edilii ar putea opta pentru păstrarea tuturor angajaților, însă cu diminuarea salariilor. Ambele variante provoacă neliniște în rândul bugetarilor. Cei mai mulți angajați consultați resping măsurile, dar recunosc că reducerea salariilor este mai puțin dureroasă decât concedierea.

Sursele politice, citate de Digi24.ro, susțin că, la nivelul Coaliției, s-a discutat inclusiv despre desființarea a până la 30% din posturile totale din teritoriu, cu limita de maximum 20% din posturile ocupate efectiv. Proiectul de lege urmează să fie prezentat în perioada următoare.

Primarii afirmă că aplicarea reducerilor de posturi ar putea afecta funcționarea instituțiilor locale.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: