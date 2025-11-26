1,5 milioane de euro pentru modernizarea Punctului de Comandă Cluj. Banii, alocați de Consiliul Județean.

Consiliul Județean (CJ) Cluj va operaționaliza Punctul de Comandă Județean Cluj.

Punctul de Comandă Județean Cluj va fi reabilitat cu 1,5 milioane de euro | Foto: Consiliul Județean Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Punctului de Comandă Județean Cluj”.

1,5 mil. euro pentru modernizarea Punctului de Comandă Județean Cluj

„Am răspuns afirmativ solicitării Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, de a ne implica în operaționalizarea acestui centru de comandă de importanță strategică națională, destinat conducerii acțiunilor în situații de urgență și protecție civilă. Cei aproape 1,5 milioane de euro pe care dorim să-i alocăm din bugetul Consiliului Județean vor oferi un plus de siguranță în cazul apariției unor situații majore de protecție civilă, indiferent de natura lor”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Amintim faptul că Punctul de Comandă Județean Cluj este amplasat în zona centrală a municipiului Cluj Napoca și a fost dat în funcțiune în anul 1965. Spațiul se află într-o stare avansată de degradare, iar dotările existente nu mai asigură cerințele tehnice pentru a funcționa în parametrii aferenți unui centru de coordonare a acțiunilor, în cazul situațiilor de urgență.

Proiectul de reabilitare, modernizare şi dotare a Punctului de Comandă Județean Cluj, cu o valoare estimată la 7.232.457 lei, prevede, în principal, derularea următoarelor categorii de lucrări:

reorganizarea și igienizarea spațiilor interioare deservite de structurile cu rol de decizie și personal de execuție,

refacerea instalațiilor aferente: sanitare, electrice, de încălzire, de telecomunicații, filtro-ventilație/alimentare cu oxigen, etc,

dotarea cu sisteme și echipamente de comunicații și IT, de ultimă generație, pentru comunicare la nivelul structurilor din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, respectiv de transmitere a mesajelor de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă,

dotarea punctului de comandă cu sisteme de control acces, echipamente de protecție individuale și colective, echipamente pentru controlul contaminării privind riscurile chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN),

amenajarea unei camere tehnice securizate pentru instalarea echipamentelor active de rețea și a unui spațiu tehnic tip nod de comunicații necesar realizării interfațării site-ului la infrastructurile de comunicații și IT exterioare, etc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: