Emil Boc, despre perchezițiile DNA de la Primărie: „Nu sunt vizate proiectele noastre”

În urma perchezițiilor DNA desfășurate miercuri la Primăria Cluj-Napoca, edilul Emil Boc a oferit primele informații. Primăria e „victimă colaterală”, spune Boc, iar ancheta vizează o plângere între două firme.

Emil Boc, despre perchezițiile DNA de la Primărie: „Nu sunt vizate proiectele noastre”|Foto: monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a oferit, joi, primele declarații cu privire la perchezițiile DNA de ieri, de la Primăria Cluj-Napoca. S-a vehiculat că ar fi fost vizate departamentul de Achiziții și cel tehnic, respectiv marile proiecte de infrastructură metroul sau centura metropolitana, dar Boc a negat totul. Acesta susține că Primăria e „victimă colaterală” și că ancheta ar viza o plângere între două firme.

„Este o anchetă care e în derulare. Pot să vă spun că nu este nimic legat de metrou pentru că am văzut că s-a tot vorbit de metrou. Nu are nicio legătură cu metroul”, a declarat, joi, primarul Emil Boc în cadrul unui eveniment, la solicitarea jurnaliștilor.

Emil Boc, despre perchezițiile DNA de la Primărie: „Nu sunt vizate proiectele noastre. Ancheta vizează o plângere între două firme”

„Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală. Sunt două scandaluri între doi asociați de la o firmă care și-au făcut plângeri reciproce. Noi le-am dat documentele cerute. Nu are legătură cu metroul, că mulți ați vorbit de metrou. Repet, subiectul principal vizează o plângere între două firme. Nu avem niciun fel de probleme cu proiectele noastre, nu avem niciun blocaj, acestea continuă. E firesc ca autoritățile statului să își facă datoria”, a declarat primarul Emil Boc.

Până în prezent, Direcția Națională Anticorupție (DNA) nu a publicat niciun comunicat cu privire la aceste aspecte.

Primăria Cluj: „Am pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate”

„La solicitarea DNA Cluj, Primăria Cluj-Napoca în această dimineață a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA”, informa, miercuri, administrația locală.

„Activitatea primăriei se desfășoară normal și colaborează instituțional cu organele statului potrivit prevederilor legale”, a transmis Primăria Cluj-Napoca la solicitarea monitorulcj.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: