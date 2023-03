Spital sau arhivă în halele Clujana. Și reluarea producției de pantofi rămâne „în cărți”. Tișe: „Nu vor pune mâna pe ea băieții deștepți”

Spațiile fabricii Clujana ar putea fi folosite pentru amenajarea unui spital sau a unor spații administrative, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe. El dă asigurări că fabrica nu va ajunge pe mânile unor „băieți deștepți”, ca în alte cazuri.

Spital sau arhivă în halele Clujana. FOTO: Facebook/ CJ Cluj - anul 2015

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, dă asigurări că nici spațiile și nici brandul Clujana nu au fost pierdute. Halele fostei fabrici de pantofi ar putea fi folosite de forul județean pentru amenajarea unor facilități de utilitate publică, ca de exemplu un spital sau spații administrative, a declarat Tișe.

„Au fost decizii luate acum câțiva ani, luate de alții, prin care ne-am trezit, noi, Consiliul Județean Cluj, ca fiind administratorii unei fabrici de încălțăminte. Vă dați seama ce pricepuți suntem noi, Consiliul Județean, la administrarea unei fabrici de încălțăminte. Am încercat să numim în consiliul de administrație de acolo oameni care se pricep, mulți dintre cei numiți acolo fie aveau trecutul legat de Clujana, fie au muncit acolo, fie au avut experiență în industrie sau au fost oameni de afaceri. Cu mici excepție, nu au fost membri de partid. Am încercat să găsim un om potrivit să încerce să aducă pe linia de plutire fabrica.

Din păcate, din motive în care nu vreau să intru acum, această competiție acerbă de pe piață, plus modul în care era Clujana să producă, cu mulți angajați și multe alte aspecte au dus la o procedură de insolvență, acum câțiva ani, pe care noi am reușit să o oprim și am salvat-o de la fliment, în sensul că am reușit să protejăm brandul și proprietățile Clujana. Așadar, atât brandul, cât și clădirile de birouri, halele, terenurile – cu mici excepții – aparțin județului Cluj și ele nu pot face obiectul unei vânzări, unor tranzacții imobiliare, cum se vorbește. Ele vor avea o utilitate publică și vom vedea, Consiliul Județean ce realizează acolo, ca obiectiv public. Poate un spital, poate administrativ, poate o arhivă, multe lucruri pe care le analizăm acolo, să vedem ce putem face”, a transmis Alin Tișe, într-o emisiune radio.

„Nu au pus mâna pe fabrică «băieții deștepți»”

De asemenea, președintele CJ Cluj a afirmat că nu este exclus ca producția de pantofi să fie continuată sub brandul Clujana, în regim public sau privat, în același spațiu sau într-unul nou. Alin Tișe a dat asigurări că fabrica nu a fost falimentată iontenționat, ci, dimpotrivă, CJ Cluj a luptat până în ultimul moment pentru a salva fabrica. El spune că fabrica nu va fi acaparată de grpuri cu interese suspecte - „băieții destepți” - așa cum s-a întmplat cu alte companii de stat.

„Pentru a fi protejate aceste lucruri, noi le-am cumpărat efectiv de la Clujana și am devenit proprietari, iar astăzi, fabrica Clujana în sine, nu mai deține nimic, ca urmare a acestor decizii și a faptului că am conservat activele și brandul. Dacă mâine se dorește repornirea fabricii, brandul fiind la Consiliul Județean, acest lucru este posibil, poate cu un număr de angajați mai mic, în acele spații sau în altul.

Oamenii trebuie să știe că brandul și toate activele nu s-au pierdut, ele nu au fost vândute la nimeni, nu s-a căpătuit nimeni de pe urma acestei fabrici, nu s-a dus fabrica în faliment ca cineva să pună mâna pe ea. Spuneți-mi câte fabrici din România nu au fost duse în faliment și nu a pus mâna pe ele cineva, băieți deștepți. În cazul fabricii Clujana, nu avem aceată situație, am făcut tot ce am putut ca să salvăm atât activele, cât și brandul, ceea ce ne dă posibilitatea ca în orice moment să repornim această fabrică, în regim public sau în privat. Fabrica nu a fost dată pe bani de nimic la nu știu cine, așa cum s-a întâmplat cu aproape toate fabricile din România”, a mai spus Tișe.

