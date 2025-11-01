63.000 de lei pentru noul sistem de încălzire de la grădinița din comuna Cătina. Bani vin de la Consiliul Judeațean Cluj.

Grădinița din localitatea Cătina va avea un nou sistem de încălzire care va costa 63.000 de mii de lei. Practic această soluție este mai ieftină decât intervențiile costisitoare la actuala instalație depășită.

Instalația de încălzire de la Grădinița din Cătina va fi schimbată cu 63.000 de lei | Foto: Facebook, Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj (CJ) Cluj a alocat, din fondul de rezervă, suma de 63.000 de lei pentru achiziționarea și montarea unui nou sistem de încălzire a clădirii în care funcționează Grădinița cu program normal Cătina.

Instalația nouă, mai ieftină decât repararea celei vechi și depășite

Potrivit forului județean, necesitatea acestei alocări a fost determinată de vechimea considerabilă a actualei instalații, care a necesitat în timp o serie de intervenții costisitoare de reparații, cheltuieli publice care nu se mai justifică în această situație.

„De altfel, în acest moment, instalația de căldură existentă nu funcționează, încălzirea efectuându-se exclusiv prin intermediul aparatelor de aer condiționat, fapt care generează costuri ridicate. Având în vedere această situație urgentă, accentuată și de temperaturile exterioare tot mai scăzute, Primăria comunei Cătina a solicitat de urgență sprijin Consiliului Județean în vederea înlocuirii acesteia”, se arată în comunicatul CJ Cluj.

Banii alocați de Consiliul Județean în cadrul sedinței ordinare vor acoperi costurile de demontare a vechii centrale și instalare a uneia noi, performante, cu o putere de 65 kW. De asemenea, vor mai fi realizate lucrări de instalații, achiziția unei pompe de recirculare etc.

Funcționarea, în parametrii optimi a instalației de căldură este absolut indispensabilă, mai ales în această perioadă rece, astfel încât cei 44 de copii înscriși la grăținiță și în clasa pregătitoare să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții.

„Acesta este motivul pentru care Consiliul Județean Cluj a decis să răspundă favorabil solicitării, alocând fondurile necesare”, se mai arată în comunicat.

Peste două milioane de lei pentru grădinițe, școli și drumuri din județul Cluj

Suma de care va beneficia școala din Cătina face parte din „pachetul” de două milioane de lei pentru 12 UAT-uri din județul Cluj. Banii sunt folosiți pentru grădinițe, școli și străzi din 11 comune din județ și un oraș.

Recent, Consiliul Județean Cluj a aprobat, la propunerea președintelui Alin Tişe, alocarea sumei de 2.068.000 lei, din fondul de rezervă al instituției, pentru nu mai puțin de 12 unități administrativ-teritoriale clujene. Banii vizează finanțarea cheltuielilor de reabilitare a clădirilor mai multor școli și grădinițe clujene, reparația unor drumuri de interes local, precum și modernizarea unor obiective de interes public.

