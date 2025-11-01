Program de iarnă la piețela volante din Cluj-Napoca. Când poți cumpăra legume și fructe proaspete de la producători locali?

Piețele volante din municipiul Cluj-Napoca vor funcționa după programul de iarnă de astăzi, 1 noiembrie 2025.

Program de iarnă la piețele volante din Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Emil Boc / Fotografie ilustrativă

La piețele volante din Cluj-Napoca poți cumpăra fructe și legume proaspete direct de la producătorii locali.

Cele două piețe volante din Cluj-Napoca sunt la Cluj-Arena și în cartierul Gheorgheni, strada Unirii.

De astăzi, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, cele două piețe volante din Cluj-Napoca au trecut la programul de iarnă.

Program de iarnă (1 noiembrie - 31 martie)

marți și miercuri, între orele 11.00-19.00, la Cluj Arena;

joi, între 11.00-19.00, în cartierul Gheorgheni, str. Unirii fără număr (capătul liniei 3);

sâmbătă, între orele 7.00 și 16.00, la Cluj Arena;

Piețele agroalimentare administrate de municipalitate au ca destinație comercializarea legumelor, fructelor, laptelui şi produselor lactate, cărnii şi produselor din carne, ouălor, mierii şi produselor apicole, produselor conservate, peştelui, florilor, inclusiv artificiale, şi a articolelor pentru acestea, seminţelor, cerealelor în hale reamenajate şi modernizate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca între anii 2007-2010.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: