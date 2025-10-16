33 de milioane de lei pentru revitalizarea Parcului Etnografic din Hoia

Consiliul Județean (CJ) Cluj a semnat contractul de finanțare europeană pentru revitalizarea Parcului Etnografic „Romulus Vuia” din Hoia

Parcului Etnografic „Romulus Vuia” din Hoia va fi revitalitat cu peste 33 de milioane de lei | Foto: Consiliul Județean Cluj, randare

Consiliul Județean Cluj a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului din fonduri europene privind „Revitalizarea Zonei Parcului Etnografic Național «Romulus Vuia» – Pădurea Hoia din Cluj-Napoca”.

Hoia renaște cu peste 33 de milioane de lei

Valoarea totală a proiectului finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 este de 33.732.344,79 lei TVA inclus, din care 4.027.755,86 lei, TVA inclus, reprezintă contribuția Consiliului Județean Cluj.

Proiectul vizează amenajarea unui Sat de vacanță - Sector pentru activități tradiționale, un sector interactiv, amplasat pe o parcelă de 1,03 hectare, în care vizitatorul va putea să experimenteze direct contactul cu atmosfera și materialitatea specifică mediului rural.

Parcul Etnografic din Hoia este primul muzeu în aer liber din România, revitalizat de Consiliul Județean Cluj cu bani europeni.

Sectorul pentru activități tradiționale reprezintă zona interactivă a muzeului în aer liber și va fi organizat în două subzone respectiv curtea de evenimente și tradiții și curtea pentru meșteșuguri și artă culinară tradițională.

Bucătărie în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Hoia | Foto: Randare, Consiliul Județean Cluj

În cadrul curții pentru meșteșuguri sunt prevăzute spații destinate organizării de ateliere cu tematică tradițională, precum:

atelier de prelucrare a lemnului

de olărit

de pictură tradițională și prelucrare a textilelor

atelier de ceramică tradițională, atelier de pictură pe sticlă și lemn respectiv o șură de joc și un pavilion.

Satul de vacanță va mai include și:

un cuptor de ceramică

o bucătărie tradițională

un cuptor de pâine

un spațiu de expunere pentru produse tradiționale.

Modernizarea va permite și dezvoltarea zonei Hoia

De asemenea, proiectul prevede și amenajarea pădurii-parc Hoia, care cuprinde amenajarea pădurii parc, a pajiștilor, inclusiv a unei scene în aer liber, a aleii Muzeului Etnografic, amenajarea străzii Nicolae Pătrașcu, precum și a pajiștii-est cu scenă în aer liber, amenajarea pajiștii vest, amenajarea promenadei de cornișă a dealului Hoia, bike-park Hoia, locuri de joacă pentru copii, parc canin Hoia, circuit de gimnastică în aer liber, amenajări pentru hrănirea animalelor sălbatice, pentru picnic și grătar.

Viitoarea șură de joc din Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Hoia | Foto: Randare, Consiliul Județean Cluj

Proiectul de revitalizare a Parcului Etnografic din Hoia urmărește punerea în valoare a unuia dintre cele mai importante obiective din județ, cu un potențial turistic imens, care atrage anual zeci de mii de vizitatori și în cadrul căruia sunt organizate o serie de evenimente culturale extrem de apreciate de public. Implementarea investiției va contribui semnificativ la creșterea atractivității Parcului Etnografic din punct de vedere turistic, prin transformarea acestuia într-un complex funcțional, cu multiple beneficii pe plan local, inclusiv economice.

Alin Tișe: „Reușita va contribui la creșterea atractivității Parcului Etnografic Hoia”

„Această nouă reușită în atragerea de bani europeni, nerambursabili, va contribui semnificativ la creșterea atractivității Parcului Etnografic Hoia, prin transformarea acestuia într-un complex funcțional, de interes turistic major. În acest fel, Pădurea Parc Hoia va deveni, alături de componenta muzeală, un parc urban, loc de relaxare pentru un număr mare de clujeni”, a precizat Alin Tișe, președintele CJ Cluj, citat într-un comunicat al foruluI județean.

Proiectul propus face parte dintr-o investiție mai amplă, rezultată în urma organizării unui concurs internațional de soluții, care cuprinde și un Centru de vizitatori, dar și un Centru administrativ, obiective ce vor fi dezvoltate într-o etapă ulterioară, dat fiind faptul că actuala finanțare europeană este limitativă.

