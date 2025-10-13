Huedinul prinde viață. Parcul Tineretului, un loc nou pentru tineri și familii.

Primăria orașului Huedin a inițiat un nou proiect de investiții dedicat reamenajării Parcului Tineretului, situat pe strada Avram Iancu.

Parcul Tineretului va fi reamenajat: se vor crea noi alei pietonale, se vor monta bănci și corpuri de iluminat LED, iar împrejmuirea va fi refăcută pentru o vizibilitate mai bună | Foto: Primăria Huedin

Proiectul are ca scop crearea unei zone de agrement moderne, atractive și sigure pentru locuitorii orașului.

Prin această investiție se propune reabilitarea completă a parcului, pe o suprafață de aproximativ 805 mp, cu următoarele lucrări principale:

realizarea de alei pietonale pavate cu dale de beton;

demolarea și refacerea împrejmuirii cu panouri bordurate, care permit o vizibilitate mai bună către zona stadionului;

iluminat public ecologic, prin montarea a 22 de stâlpi dotați cu lămpi LED;

instalarea unui sistem de supraveghere video cu 8 camere IP, pentru siguranța vizitatorilor, în special a copiilor;

plantarea de copaci pentru umbrirea aleilor și reabilitarea zonelor afectate de furtunile din anii trecuți;

montarea unei cișmele și suplimentarea numărului de bănci;

amenajarea instalațiilor electrice și de împământare, pentru un consum eficient și sigur.

Proiectul contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Investiția va fi finanțată prin fonduri europene nerambursabile. Valoarea maximă nerambursabilă pentru proiect este de 80.000 euro, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

„Ne dorim un parc modern, sigur și prietenos pentru toți cetățenii, în special pentru copii și tineri. Acest proiect face parte dintr-un plan mai amplu de reamenajare urbană, prin care Huedinul devine un oraș mai verde și mai atractiv”, a declarat Mircea Moroșan, primarul orașului Huedin.

În prezent, proiectul se află în proces de evaluare. Rezultatele privind aprobarea și calendarul de începere a lucrărilor vor fi comunicate la începutul anului viitor.

