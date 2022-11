Câțiva bicicliști au pedalat pe malul Someșului, de la Cluj până la Apahida. Dohotaru: „Ce potențial e la râu!” FOTO

25 de bicicliști de toate vârstele au pedalat sâmbătă, 5 noiembrie, pe malul râului Someș. Clujenii au mers până în Apahida unde va fi amenajat viitorul culoar de mobilitate verde-albastru.

25 de bicicliști de toate vârstele au pedalat sâmbătă, 5 noiembrie, pe malul râului Someș. Clujenii au mers până în Apahida unde va fi amenajat viitorul culoar de mobilitate verde-albastru/ FOTO: Adrian Dohotaru/Facebook

25 de clujeni pe bicicleta și 10 persoane per pedes, au participat, sâmbătă, 5 noiembrie, la o plimbare pe malul râului Someșul Mic. Traseul a urmat locul unde va fi amenajat viitorul culoar de mobilitate verde-albastru.

Evenimentul a fost organizat de Clubul de Cicloturism „Napoca”, Someșul nostru şi Someș Delivery, iar ghizii turului au fost Marius Moga de la Someș Delivery și Marius Mornea de la Asociația Clujul Sustenabil.

Activistul de mediu Adrian Dohotaru a transmis câteva dintre impresiile din turul ghidat de sâmbătă.

„Oau, ce potențial e la râu! 25 de bicicliști, plus încă zece persoane per pedes, ne-am întâlnit în weekend din Cluj în Apahida ca sa vedem potențialul culoarului verde albastru (…) Deja miza noastră nu mai e doar pe lungime, ci și pe lățime. Culoarul e acceptat de toată lumea, în Cluj se lucrează, deși nu peste tot. Apoi, in zona metropolitană începe proiectarea. Cum miza imobiliară langa culoar e de câteva miliarde de euro, în viitorii ani, poate că părem niste țânțărei simpatici care cerem și noi lățime mai mare pentru funcțiuni publice, de la spatii verzi la piste și alei. Dar lățimea adecvată, negociată public, a culoarului verde albastru va determina și dacă Clujul metropolitan se dezvoltă echilibrat urbanistic. Deocamdată e o diferență între retorică și ce se întâmplă pe teren. Apar noi garduri la râu, cum se vede într-o poză, deși retorica municipalității e de deschidere a orașului către apă. De ce autorizează Primăria gardurile la râu, dar și intre complexele imobiliare? De ce nu da jos gardul de la locuințele publice, care sunt chiar de calitate, un exemplu pozitiv despre cum ar putea arăta locuințele sociale, amenajate lângă râu?”, a scris Adrian Dohotaru.

Malurile râului Someș, încă poluate

Activistul de mediu a atras atenția gunoaielor care încă apar pe malul Someșului Mic în zona Apahida. Chiar dacă apa care ieșea din statia de epurare era mai curată față de lunile trecute, Someșul avea „apă cu suspensii, un miros de detergent și o culoare închisă”.

„Deși Someșul în zona Apahida este poluat în continuare, așa cum am constatat cu ochiul liber câteva persoane, apa care ieșea din statia de epurare era mai curată față de lunile trecute, semn că o fi ajutat și sesizările noastre repetate. Totuși, Someșul avea apă cu suspensii, un miros de detergent și o culoare închisă, deci o apă destul de poluată, îmi explică și Rareș Ranga, inginer acvacultor, participant în tură. Lucrul acesta e cu atât mai îngrijorător cu cât în Apahida se cultivă produse cu apa din Someș”, a adăugat Dohotaru.

Malul Someșului Mic în zona Apahida/FOTO: Adrian Dohotaru/Facebook

Malul Someșului Mic în zona Apahida/FOTO: Adrian Dohotaru/Facebook

„Decizia strategică de a extinde aeroportul din Someșeni, în loc de a găsi un alt amplasament pentru un aeroport internațional, a fost deja luată și e tardiv să o mai discutăm. Dar merită să analizăm efectele majore asupra ecosistemului natural al Someșului Mic pentru că a presupus devierea unui râu pe o lungime considerabilă. Și ce credem că merită discutat în continuare este cum poate natura să fie în deciziile strategice viitoare un factor luat în considerare, și nu doar o victimă colaterală”, au arătat arătat organizatorii.

CITEȘTE ȘI: