Unirea Turzii cu Câmpia Turzii – o idee de viitor?

O astfel de inițiativă ar fi firească și benefică, având în vedere legăturile economice, sociale și de infrastructură dintre cele două localități.

Invitat la podcastul Horia Nasra Show, directorul monitorulcj.ro Paul Niculescu a explicat că Turda și Câmpia Turzii funcționează deja ca un tot unitar și că o eventuală unificare administrativă ar aduce coerență și eficiență în dezvoltarea zonei:

Ideea unirii orașelor Turda și Câmpia Turzii revine în atenție, odată cu declarațiile jurnalistului Paul Niculescu, care consideră că o astfel de inițiativă ar fi „firească și benefică” având în vedere legăturile economice, sociale și de infrastructură dintre cele două localități.

Invitat la podcastul Horia Nasra Show, directorul monitorulcj.ro Paul Niculescu a explicat că Turda și Câmpia Turzii funcționează deja ca un tot unitar și că o eventuală unificare administrativă ar aduce coerență și eficiență în dezvoltarea zonei: „În condițiile legăturilor de infrastructură pe care le are Turda-Câmpia Turzii, acolo ar trebui să fie o singură unitate administrativ-teritorială, pentru că cele două orașe sunt lipite, sunt legate indisolubil de infrastructura pe care o împart. Adică nu văd de ce ar trebui să fie acolo două orașe. Mai ales că, din punct de vedere al dimensiunilor, au scăzut foarte mult în ultimii 20 de ani. Eu așa văd lucrurile. Cine, din orgoliu local, ar dori să mă contrazică, e liber să mă contrazică. Știi că în acest moment Turda nu are gară, dar Câmpia Turzii are. Dintotdeauna a fost așa.”

Două orașe aproape lipite, cu un potențial comun uriaș

Turda și Câmpia Turzii sunt separate de doar câțiva kilometri și împart, de fapt, o infrastructură comună — de la drumuri și rețele de transport până la zone industriale și resurse umane.

Dincolo de aspectul geografic, zona este un nod strategic al infrastructurii rutiere naționale, situându-se la intersecția a trei autostrăzi majore:

- A1, care leagă vestul țării de centrul României și de București,

- A3, Autostrada Transilvania, care conectează Clujul și Oradea,

- A10, care unește Sebeșul de Turda.

Această poziție oferă o oportunitate unică de dezvoltare economică și logistică, atrăgând deja numeroase investiții industriale și centre de depozitare, arată Cluj1, care citează podcastul „Horia Nasra Show”.

Un model posibil de aglomerare urbană modernă

În contextul european actual, în care regiunile metropolitane devin motoare de dezvoltare, o eventuală aglomerare urbană Turda–Câmpia Turzii ar putea fi un pas firesc.

O administrație comună ar permite o planificare integrată, ar elimina dublările birocratice și ar facilita accesul la fonduri europene pentru proiecte mari de infrastructură și mediu.

Turda și Câmpia Turzii au deja o bază industrială solidă, o infrastructură bine conectată și o forță de muncă specializată. Unirea lor ar putea transforma zona într-un nou pol economic al Transilvaniei, capabil să concureze cu alte centre regionale dezvoltate.



