Programul mijloacelor de transport public în data de 1 Decembrie

CTP Cluj-Napoca informează publicul călător că în 1 Decembrie, Ziua Națională a României, transportul public în municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană se va desfășura între orele 6:00 – 23:00, conform programului de transport valabil pentru ziua de duminică.

În intervalul orar 10:00 – 11:00, întrucât P-ța Mihai Viteazul va fi închisă traficului auto cu ocazia ceremonialului de depunere de coroane și jerbe de flori, traseele liniilor de transport care tranzitează zona vor fi deviate pe străzile adiacente Pieței Mihai Viteazul, când situația o va impune.

Activitățile organizate de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Instituția Prefectului Județului Cluj și Divizia 4 Infanterie „Gemina” în Piața Avram, în intervalele orare 11:00 – 13:30 și 19:45 – 20:45, pot afecta traseul și programul de circulație a liniilor care tranzitează zona, ca urmare a restricțiilor de circulație.

Pentru a facilita deplasarea clujenilor și vizitatorilor spre cele trei zone de interes P-ța Mihai Viteazul, Piața Avram Iancu și Piața Unirii, punctele zero ale orașului, în data de 1 Decembrie vor fi suplimentate principalele linii de transport public ce asigură legatura între cartiere și zona centrală a municipiului, respectiv liniile 6, 25, 9, 24B, 30, 31, 35 și 101.

Programul de circulație va putea fi consultat pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil TRANZY (disponibilă din Google Play și App Store).

Urăm publicului călător un călduros „La Mulți Ani!”