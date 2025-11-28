Directorul Poștei Cluj, Florin Gliga, mustrare la adresa USR-ului în scandalul CV-ului fostului ministru al Apărării: „Cât de credibili sunt liderii acestui partid?”

Florin Gliga, consilier local PNL și directorul Sucursalei Regionale de Poștă și Curierat Cluj-Napoca, a transmis un mesaj cu câteva ore înaintea demisiei lui Ionuț Moșteanu (USR) din funcția de ministru al Apărării.

Florin Gliga (PNL), consilier local în Cluj-Napoca, critică moralitatea USR-ului | Foto: Facebook, Florin Gliga

În contextul scandalului legat de CV-ul lui Ionuț Moșteanu (USR), până de curând ministru al Apărării, Florin Gliga (PNL) consilier local în Cluj-Napoca, a chestionat credibilitatea celor de la formațiunea politică Uniunea Salvați România.

Șeful Poștei Cluj, Florin Gliga, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în această dimineață, cu câteva ore înainte ca Ionuț Moșteanu să își dea demisia, atât din funcția de ministru al Apărării cât și de vicepremier.

Florin Gliga a criticat lecțile de moralitate pe care USR le ținea la masa Consiliului local Cluj-Napoca și online, despre moralitate, imaculare, administrație și eficiență, lecții pe baza sfaturilor primite de la conducerea centrală a USR.

Florin Gliga: USR-ul are abordări retorice cu 0 conținut concret

„Acestea sunt, de cele mai multe ori, abordări retorice - mult ton, dar zero conținut concret și aplicat administrației locale. Și totuși, când mă uit la realitate, văd:

Domnul Moșteanu nu-și amintește cum se numește universitatea la care a studiat 4 ani, sau are probleme cu diplomele , și asta nu într-o campanie electorală , ci pentru a obține un post în Consiliul de Administrație la TAROM.

, și asta , ci pentru a obține un post în Consiliul de Administrație la TAROM. Domnul Drulă, adesea lăudat ca un reper de colegii de la USR Cluj , își numește contracandidații «porci» . Chiar și de la distanță, simt un recul cu resort educațional atunci când scriu un asemenea cuvânt într-un text public!

, își numește . Chiar și de la distanță, simt un recul cu resort educațional atunci când scriu un asemenea cuvânt într-un text public! Nu uităm nici de situația similară expusa tot în presă acum câțiva ani cu un fost ministru al justiției și ceva garsoniera pe la Constanța”, a mai precizat liberalul Florin Gliga.

Șeful Poștei Cluj: „Cât de credibili sunt liderii USR?”

Consilierul local din Cluj-Napoca a adresat și o întrebare retorică colegilor săi de la USR.

„Cât de credibili sunt acești lideri naționali? Oare sfaturile lor ar trebui să stea la baza interpelărilor retorice într-o administrație locală precum cea din Cluj-Napoca, probabil cea mai eficientă administrație din țară? Cred că e timpul să ne concentrăm pe fapte, nu pe falși idoli și discursuri sforăitoare”, a conchis Gliga.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: