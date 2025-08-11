Lucrările sunt în grafic la bazinul de apă din Dezmir. Cristina Belce: Va pune capăt unei probleme mari din comunitate noastră.

Cristina Belce, primarul comunei Apahida, a afectuat o vizită de lucru pe șantierul bazinului de apă din Dezmir pentru a vedea în ce stadiu au ajuns lucrările.

Vizită de lucru pe șantierul bazinului de apă din Dezmir | Foto: Facebook - Cristina Belce

„Astăzi (luni, 11 august 2025 - n. red.) am fost pe șantierul proiectului Bazinului de apă din Dezmir și am constatat că lucrările se desfășoară conform graficului. Această investiție, realizată de Consiliul Județean Cluj împreună cu Compania de Apă, va pune capăt unei probleme majore din comunitatea noastră: lipsa apei curente în anumite zone din Dezmir în perioadele secetoase”, a transmis Cristina Belce, primarul comunei Apahida, într-o postare pe Facebook.

Proiectul Bazinului de apă din Dezmir prevede:

Construire bazin de apă

Instalarea de pompe noi și moderne

Soluții tehnice pentru funcționarea continuă, chiar înainte de finalizarea completă

„Este un pas important pentru a asigura apă curentă, constantă și de calitate, conform standardelor unei comunități moderne. Voi urmări îndeaproape lucrările, pentru ca acest proiect să fie finalizat în cel mai scurt timp posibil”, a conchis Cristina Belce.

