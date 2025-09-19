Gradinița din satul Corușu, comuna Baciu, complet renovată. Primarul Balázs János: „Copiii vor avea cele mai bune condiții.”

A fost finalizată renovarea grădiniței din staul Corușu, comuna Baciu. Clădirea este gata să îi primească pe cei mici în cele mai bune condiții.

Grădinița din satul Corușu (comuna Baciu) a fost renovată | Foto: Facebook, Balázs János

Primarul comunei Baciu, Balázs János, a anunțat finalizarea lucrărilor de revnovare la Grădinița din satul Corușu.

Primarul comunei Baciu: „Cei mici vor avea cele mai bune condiții la Grădinița din Corușu”

Sală de grupă de la Grădinița din Corușu, proaspăt renovată | Foto: Facebook, Balázs János

„Renovarea grădiniței din Corușu a fost finalizată!”, a transmis Balázs János, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, clădirea grădiniței din Corușu este acum complet modernizată și pregătită să îi primească pe cei mici în cele mai bune condiții. Două grupe, cu un total de 25 de copii, își vor desfășura activitatea aici, într-un spațiu sigur și prietenos.

Dulapuri noi pentru copiii de la Grădinița din Corușu | Foto: Facebook, Balázs János

„În plus, grădinița are acum și sală de mese modernă, care va fi de mare ajutor pentru copii și cadrele didactice”, a mia transmis primarul comunei Baciu.

