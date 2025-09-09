Viceprimarul Dan Tarcea, despre proiectele Clujului care nu vor fi finanțate prin PNRR: „Vor continua sub orice formă”

Primăria va continua investițiile de infrastructură din Cluj-Napoca, chiar dacă unele dintre proiecte nu vor beneficia de finanțare prin PNRR. „Trebuie să suportăm circa 8 milioane de euro din bugetul propriu”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

La finalul lunii trecute, Ministerul Proiectelor Europene anunța un termen de 15 zile pentru elaboraarea unei liste cu proiectele care vor beneficia de finanțare PNRR, iar autoritățile locale au trebuit să prezinte stadiul proiectelor derulate.

În urma analizei făcute de administrația locală, o serie de proiecte vor fi continuate chiar și în lipsa finanțării prin intermediul Planului de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am finalizat evaluarea proiectelor pe PNRR. Datele noastre arată că trebuie să suportăm aproximativ 8 milioane de euro din bugetul nostru”, a anunțat, marți, viceprimarul Clujului Dan Tarcea în cadrul unei intervenții radio locale.

Astfel, potrivit datelor prezentate de Dan Tarcea, proiectul pistelor velo de pe Drumul Sf. Ioan și Calea Turzii vor fi continuate din bugetul propriu.

„Pistele de biciclete de la Sfântul Ion ies din PNRR pentru că discutăm acolo de 7 milioane de lei și noi investim vreo 74 de milioane de lei, suma este relativ mică.

De asemenea, pista de biciclete de pe Observator – Calea Turzii care au o componentă de vreo 3,5 milioane de lei. Avem și o școală care este in situația asta, unde probabil va trebui să compensăm”, a explicat Dan Tarcea.

La sfârșitul lui iunie 2025 a fost semnat contractul pentru pentru obiectivul pistelor de biciclete de pe Calea Turzii. Este vorba de un proiect pentru susținerea transportului eco, pregătit de administrația locală încă din 2023.

Un alt proiect însemnat și care vizează pistele velo de pe Drumul Sf. Ioan a fost scoas la licitație în primăvara acestui an: proiectul include piste de biciclete și trotuare pe cei 5,4 km de drum.

Însă, după cum a precizat Dan Tarcea, municipalitatea va continua proiectele de investiție derulate în Cluj, indiferent de sursa de finanțare:

„Vor continua sub orice formă. În cazul în care Guvernul decide că nu mai sunt bani, evident că trebuie să ducem la bun sfârșit aceste proiecte pe care le-am început. Vor fi finanțate din bugetul local și vom recupera banii atunci când situația va fi foarte clară”, a adăugat viceprimarul Clujului.

În august 2025, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că urmează să fie elaborată o listă cu proiectele care vor beneficia de finanțare PNRR, fie din granturi, fie din împrumuturi. De altfel, conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru proiectele care nu vor mai fi finanțate prin PNRR, Guvernul va identifica surse alternative de finanțare.

