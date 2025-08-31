Alianță PNL-AUR în Consiliul Local Turda. Ce au încercat să facă?

Situație jenantă la Turda, în urma alianței PNL-AUR în Consiliul Local.

Recent, Consiliul Local Turda a fost scena unor evenimente regretabile, în condițiile în care majoritatea consilierilor a încercat o „mutare” periculoasă.

Ședința s-a încheiat cu scandal. Liderul grupului USR i-a acuzat pe consilierii AUR-PNL de încălcarea principiilor democratice.

„Viceprimarul Adrian Nap și consilierul local Horea Hudrea au depus un amendament prin care au încercat să mute abuziv consilierii locali între comisiile de specialitate, fără să țină cont de nominalizările făcute de grupurile de consilieri – așa cum prevede art. 124, alin. (5) din Codul Administrativ”, notează liderul grupului USR din Consiliul Local Turda, Marius Riter, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Deși procedura este cât se poate de dubioasă, majoritatea din Consiliul Local Turda a încercat forțarea adoptării amendamentului.

Scandal și „chef local” în Turda

După ce au părăsit sala de ședințe, cei de la USR au fost acuzați că au ieșit pentru a participa la „un chef”.

La rândul său, USR acuză un chef „local”, cu participarea primarului, viceprimarului și a altor aleși locali.

„Singurul chef din acea zi a fost cel organizat chiar de viceprimarul Adrian Nap, «în cinstea ungerii» lui ca viceprimar, eveniment la care au participat doar primarul, 4 consilieri PNL și 3 consilieri AUR”, susține Marius Riter în mesajul citat.

