Sancțiuni pentru clujenii care nu-și curăță terenurile de ambrozie. Cât sunt amenzile?

Clujenii care nu au luat în seamă avertismentul autorităților riscă acum amenzi în cazul în care nu și-au curățat terenurile de ambrozie.

Clujenii sunt obligați prin lege să își curețe terenurile de ambrozie | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca face apel către locuitorii din oraș să contribuie la oprirea răspândirii ambroziei, o plantă alergenă.

Sesizările privind zonele infestate pot fi transmise rapid prin aplicația MyCluj sau prin funcționarul virtual Antonia: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/

Ambrozia este una dintre cele mai invazive specii și produce cantități mari de polen cu efecte alergizante severe, fiind prezentă mai ales de-a lungul căilor ferate, pe marginea drumurilor, pe terenuri neîntreținute și pe șantiere.

Clujenii trebuie să-și curețe terenurile de ambrozie

Cele mai bune rezultate pentru combaterea ambroziei se obțin prin smulgerea plantelor cu mănuși de protecție, prin cosire manuală sau mecanică ori cu ajutorul uneltelor agricole.

Buruiana ambrozia produce mari cantități de polen începând de la mijlocul lunii iulie, în funcție de condițiile pedoclimatice și se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase, polenul este răspândit de vânt la distanțe foarte mari, cu precădere în verile secetoase.

Persoanele desemnate efectuează două controale pe teren. Primul are loc în perioada 1 - 15 iulie a fiecărui an, iar proprietarii care nu au aplicat măsuri de combatere sunt sancționați cu „Avertisment”.

Cât sunt amenzile pentru clujenii care nu-și curăță terenurile de ambrozie

Cel de-al doilea control este efectuat în perioada 16 iulie - 31 octombrie a fiecărui an și vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după ce au primit sancțiunea de avertisment.

În acest caz, persoanele fizice se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

CITEȘTE ȘI:

Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta conține multiple fragmente extrem de alergizante. Este suficientă o concentrație de polen în aer de sub 30 grăunciori de polen/m3 pentru a induce o reacție alergică. Persoanele foarte sensibile pot fi afectate chiar de 1-2 grăunciori de polen/m3 . În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 4-5 ani.

Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia se manifestă clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită și astm, dar pot apărea și simptome cutanate, inclusiv urticarie și angioedem, putându-se ajunge la manifestări similare celor din șocul anafilactic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: