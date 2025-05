„U” Cluj obține 13,3 milioane de lei, sumă record din fonduri nerambursabile. Primăria alocă peste 8 milioane de euro pentru proiectele sportive și culturale din Cluj.

În acest an, Primăria a alocat mai bine de 8 milioane de euro pentru susținerea proiectelor sportive, culturale și sociale din Cluj-Napoca. FC Universitatea Cluj obține o sumă record de 2,6 milioane de euro.

Finanțare record obținută de „U” Cluj din fonduri nerambursabile. Primăria alocă peste 8 milioane de euro pentru proiectele sportive și culturale din Cluj.|Foto: monitorulcj.ro

La începutul lunii aprilie, Primăria Cluj-Napoca deschidea sesiunea de finanțare pentru proiectele culturale, sociale și sportive din 2025.

În total, administrația locală a pus la dispoziția organizațiilor interesate peste 43 de milioane de lei, fonduri nerambursabile din bugetul local.

26 milioane de lei pentru susținerea asociațiilor și cluburilor sportive. „U” Cluj ia 50% din fonduri

44 de asociații și cluburi sportive s-au înscris în cursa pentru finanțarea nerambursabilă în 2025, dintr-un buget generos alocat de Primăria Cluj-Napoca pentru susținerea sporturilor din oraș.

În urma parcurgerii perioadei de evaluare, un număr de 30 de asociații și cluburi sportive s-au calificat pentru obținerea fondurilor nremabursabile, alocate din bugetul public al municipiului Cluj-Napoca.

Cei mai mulți bani merg la FC Universitatea Cluj. Echipa de suflet a Clujului ia 50% din bugetul alocat sectorului sportiv: peste 13 milioane de lei.

Anul trecut, FC Universitatea Cluj obținea fonduri nerambursabile în valoare de 12,2 milioane de lei. În acest an, alocarea a ajuns la 13.350.000 lei.

„Când e vorba de Cluj, că este CFR sau Universitatea sau alte echipe la baschet, toți suntem pentru Cluj. Și când suntem colegi de clasă și ne împărțim în două echipe și jucăm în curtea școlii, avem favorit.

Vreau să fie foarte clar, este un subiect foarte serios pentru care trebuie să mă repet, noi finanțăm clubul CFR acolo unde este asociație și fundație pe alte ramuri. Acolo unde este societate comercială ne interzice legea să alocăm bani, nicio primărie din România nu poate da bani unei societăți comerciale. Universitatea Cluj este o asociație non-profit, nucleu principal Primăria și universitățile clujene. Așa sunt și alte cluburi din România, și Voluntari, Oțelul (…) acestea sunt asociații de drept public sau privat, pot să fie entități publice în asociație sau entități deprivat în asociație, nu contează. Dacă forma de organizație este asociație sau fundație, au dreptul să primească bani publici.

Repet, noi nu putem finanța CFR Cluj, o susținem prin orice mijloc posibil, cu orice putem, dar bani nu pot fi alocați, nu pentru că nu vrea primarul sau Consiliul Local, ci pentru că legea interzice”, explica în aprilie 2024 primarul Emil Boc, în cadrul unei intervenții în ședința de Consiliu Local.

Fonduri pentru sport

Cei mai mulți bani merg la:

*Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj – 13.350.000 lei

*Clubul Sportiv Universitatea – 6.000.000 lei

*Asociația Club Sportiv U-BT – 2.750.000 lei

*Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca – 650.000 lei

*Asociația Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj – 450.000 lei

*Federația Română de Tenis de Masă – 450.000 lei

Lista completă poate fi consultată AICI.

Mai mulți bani pentru cultură

Și asociațiile culturale beneficiază în acest an de un buget generos de circa 15,2 milioane de lei.

Festivalul Internațional de Film Transilvania obține 1,9 milioane de lei, fonduri nerambursabile.

Printre beneficiarii principali se regăsesc:

*Asociația Festivalul de Film Transilvania – Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) – ediția 24 – 1.950.000 lei

*Asociația Centrul Cultural Clujean – Concentric 2025 – 1.400.000 lei

*Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj – Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a 16-a – 800.000 lei

*Asociația Culturală Opera 2 You – Festivalul Internațional Opera Aperta 2025 – 770.000 lei

*Federația Centrul de Interes – Centrul De Interes Vector al Artei Contemporane Clujene 2025 – 685.000 lei

*Asociația Playfield – The Power of Sport – Sports Festival – 400.000 lei

*Asociația Fapte – Jazz in the Park 2025 – 390.000 lei

*Episcopia Română Unită cu Roma Greco Catolică de Cluj Gherla – Anul „Cardinal Iuliu Hossu” – 350.000 lei

*Asociația Culturală Eikon – Festivalul Internațional de Carte Transilvania, Ediția a 11-a – 300.000 lei.

Lista completă poate fi consultată AICI.

Și sectorul social beneficiază de o alocare de peste 700.000 de lei în 2025, fonduri nerambursabile. În perioada 13 – 15 mai 2025, solicitanţii au posibilitatea depunerii de contestaţii, iar ulterior alocările financiare vor fi supuse dezbaterii și votului Consiliului Local.

Municipiul Cluj-Napoca dispune în 2025 de un buget general de 1 miliard de euro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: