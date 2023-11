S-a deschis parcul fotovoltaic și eolian de la Cluj Innovation Park. Emil Boc: „Mai puțină poluare și mai multe energie verde care nu ne duce în spital”

Joi, 2 noiembrie, s-a deschis parcul fotovoltaic și eolian de la Cluj Innovation Park, realizat pe o suprafață de 17.000 metri pătrați.

Joi, 2 noiembrie, s-a deschis parcul fotovoltaic și eolian de la Cluj Innovation Park, realizat pe o suprafață de 17.000 metri pătrați/ Foto: monitorulcj.ro

Primul parc fotovoltaic și eolian pentru cercetare din România a fost inaugurat, joi, 2 noiembrie, în zona Lomb din Cluj-Napoca, în cadrul Cluj Innovation Park, în urma unei investiții de 2,6 milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul local.

Energia produsă în acest parc se va consuma în cadrul Cluj Innovation Park, estimându-se că aproximativ 70% din energia necesară funcționării ansamblului CREIC poate fi produsă în rețea.

La inaugurarea parcului s-a aflat și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Boc: „În primul rând e vorba de o viață mai sănătoasă la Cluj”

Potrivit edilului, acest proiect este cel mai important din România.

„Este un eveniment important în istoria Clujului când deschidem un parc fotovoltaic în Lomb după parcul fotovoltaic pe care l-am deschis în Someșeni împreună cu Regia de Termoficare, un parc care deservește aproximativ 6.000 de locuințe (…) iată că aici în Lomb suntem în măsură să deschidem cel mai important proiect de parc fotovoltaic din România prin specificul lui și anume are și producție și cercetare (…) E un proiect din fonduri europene cu o confinanțare importantă de la nivel local, o treime din 2,6 milioane de euro fiind asigurată de către primăria municipiului Cluj-Napoca. Practic acest parc asigură cam 70% din energia necesară funcționării ecosistemului de aici din Lomb. Ne producem, încet dar sigur, energia necesară pentru a deveni încet dar sigur independenți din punct de vedere energetic. Acest proiect este important pentru Cluj pentru că ne arată că suntem pe direcția corectă (…) În primul rând e vorba de o viață mai sănătoasă la Cluj, mai puțină poluare și mai multe energie verde care nu ne duce în spital. La nivel european aveam aproximativ 400 de decese premature avem din cauza poluării (…) Energiile vechi, pe combustibili fosili, și-au trăit traiul, și-au mâncat mălaiul.

Acest proiect nu este un o picătură într-un pahar cu apă. El vine în continuare la parcul fotovoltaic din Someșeni dar și în continuarea unui alt proiect pe care noi l-am dezvoltat și l-am pus în aplicare și aici mă refer la faptul că până în momentul de față am instalat panouri fotovoltaice pe 9 clădiri publice. Aici amintesc baza sportivă Gheorgheni, piețele IRA și Grigorescu și celelalte și doar până la 1 august pot să vă spun că din aceste panouri fotovoltaice amplasate pe 9 clădiri publice din Cluj am eliminat gaze cu efect de seră echivalentul plantării a 2.500 de copaci într-un an de zile”, a declarat edilul.

Emil Boc în cadrul conferinței de presă/ Foto: monitorulcj.ro

Suprafața parcului este de 17.000 de mp

Tehnologiile instalate în parcul fotovoltaic și eolian, realizat pe o suprafață de 17.000 de metri pătrați, permit o capacitate de 1MW. Acesta este gândit și pentru a funcționa ca un laborator de cercetare pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice produse de panourile fotovoltaice și instalațiile eoliene moderne.

Parcul va îndeplini rolul unei platforme suport pentru efectuarea de cercetări complexe în domeniul energiilor alternative, oferind acces gratuit la instalațiile existente pentru membrii clusterului TREC care desfășoară activități de cercetare în domeniu.

Energia produsă în acest parc se va testa în parcul industrial Cluj Innovation Park, estimându-se că aproximativ 70% din energia necesară funcționării Centrului CREIC poate fi produsă în rețea. Ulterior se vor adăuga consumatori suplimentari astfel încât, din totalul energiei produse, peste 90% să fie consumată în timp real.

Prin acest parc se urmărește creșterea capacității de cercetare și inovare a Clujului în domeniul energiei.

Date tehnice

Capacitatea totală instalată: 1 MW, distribuită astfel:

400 KW - panouri fotovoltaice instalate pe structură tip Carport

390 KW - panouri fotovoltaice instalate pe structură fixă (clasică)

200 KW - panouri fotovoltaice instalate pe sisteme cu autotracking

10 KW - o turbină eoliană cu pale verticale

Panourile fotovoltaice alături de turbină eoliană/ Foto: monitorulcj.ro

Producție anuală estimată de energie: 1200 MWH/an

Capacitatea de stocare:

100 KWh baterii cu plumb

10 KWh baterii Li-lon

Valoarea totală a proiectului este de 13.018.416 lei. Proiectul CITAT-E este realizat de către INCDTIM și TREC - Transylvania Energy Cluster în cadrul Programului Operațional Competitivitate și cofinanțat de la bugetul local prin intermediul Cluj Innovation Park.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: