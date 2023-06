Primăria plătește jumătate de milion de lei pentru supervizarea lucrărilor la viitorul park&ride de la Aeroport

Deși caută încă o firmă pentru executarea lucrărilor la viitorul park&ride de la Aeroport, Primăria Cluj-Napoca plătește peste 565.000 de lei pentru servicii de supervizare a lucrărilor.

Primăria plătește jumătate de milion de lei pentru supervizarea lucrărilor la viitorul park&ride. Sursa foto: Primăria Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca a atribuit recent contractul pentru „Servicii de supervizare a executiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții «Construire Park&Ride, strada Traian Vuia, nr. 149-151, Cluj-Napoca»”. Oferta câștigătoare a fost depusă de firmele Viaduct AS și K-Box Construction Design, cu o valoare de 565.500 de lei, bani proveniți din fonduri proprii ale administrației locale.

Primăria Cluj-Napoca încă analizează ofertele depuse de trei firme și asocieri de firme pentru construirea park&ride-ului de lângă Aeroportul Cluj, în cadrul celei de-a doua licitații.

Ofertele aflate în analiză sunt următoarele:

1. Ofertant unic: TCI Contractor General, Skyline Engineering, Antrepriza Montaj Instalatii, Orizont Electric

2. Asociere: Axial Construct Invest SRL (Leader), Daroconstruct, CAR BOC, Parcrom Service SRL, New Generation Instal SRL, Reea Procons Serv SRL, Ascensor Advertising SRL, Skyline Engineering, Megamix Comimpex, Kazinst Grup SRL, Ducu Construcții

3. Asociere: Concelex (Leader), Concelex Engineering SRL, Schindler Romania SRL, Skyline Engineering, SC Quad Still Paint SRL, Indeminarea Prodcom SRL.

Ce prevede proiectul?

Din punct de vedere tehnic, se propun următoarele:

- Amenajarea accesului din drumul naţional - Accesul asigurat din strada Traian Vuia către platforma pentru staționare si către zona de autogară;

- Amenajarea unei platforme pentru zona de parcare - Proiectul propune o platforma cu locuri de parcare, accese auto și pietonale cu dotările aferente, o stație de bike sharing cu dotările și infrastructura aferentă. Într-o primă etapă se va realiza platforma pentru zona de parcare adiacentă străzii Traian Vuia, cu un număr de 365 locuri de parcare (dintre acestea, 37 de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități, 30 de locuri de parcare pentru autovehicule electrice şi hibride) şi 8 peroane de autobuze din cele 863 de locuri de parcare totale. În etapa a doua se vor realiza 490 de locuri de parcare pentru autovehicule. Pentru mijloacele de transport se vor organiza staţii echipate cu infrastructura şi dotările necesare desfășurării activităţilor specifice. Se vor amenaja spatii verzi perimetral și între locurile de parcare.

- Amenajarea unui terminal tip autogară: CORP C1 – clădire terminal si copertina clădire terminal - format din clădirea terminalului, de formă rectangulară cu dimensiunile de 21.30m x 27.80m si dintr-o copertină ce o acoperă, de forma poligonală, dimensiuni maxime 57.20 m lungime și 33.50 m lățime. Parterul clădirii nou propuse va asigura spații de așteptare, recepție/Info, cafenea, spații tehnice, grupuri sanitare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice unui terminal, iar etajul va adăposti o zonă de servicii publice. Acoperirea zonei de intrare/ieșire in terminal se va face printr-o copertina metalica cu rol de signaletică; CORP C2 – copertină autocare - ce acoperă zona de staționare autocare are o formă rectangulară, având ca dimensiuni 80.00 m lungime și 15.50 m lățime.

- Piațetă publică - Platforma perimetrală corpului C1 se amenajează sub forma unei piațete publice. Suprafața amenajată este de 3396.70 m2, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 92,20 m pe 43.20 m, în centru fiind amplasat corpul C1. Piațeta se compune din spatii plantate de forme organice și geometrice în suprafață de 121.00 m² și spații pavate cu texturi diferite destinate circulației pietonale în suprafață de 3275.70 m².

