Transport în comun NEPOLUANT în zona Traian Vuia - Aeroport. Boc: „Jumătate din flota de transport în comun este verde”

Linia 8, deservită de autobuze diesel, a fost înlocuită cu troleibuze. Potrivit edilului, în acest moment jumătate din flota de transport este nepoluantă.

Începând cu data de 8 iunie, ca urmare a finalizării lucrărilor de extindere a rețelei de contact pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, liniile 5 și 8 de troleibuze vor circula până la Electromontaj. Așadar, autobuzele diesel de pe linia 8 / traseul Piața Mihai Viteazul - Strada Traian Vuia au fost înlocuite cu troleibuze, a anunțat primarul Emil Boc.

„Continuăm extinderea transportului public nepoluant - linia 8 deservită de autobuze diesel a fost înlocuită cu o linie de troleibuze. Tot transportul public în zona Traian Vuia - aeroport este asigurat cu mijloace de transport verzi, nepoluante

Liniile 4, 5, și 8 din str. A. Vlaicu spre zona centrală circulă cu o frecvență de 5-6 minute la orele de vârf și 7-10 minute în afara acestora. Pe sectorul de traseu de pe str. T. Vuia acoperit de liniile 5 și 8 mijloacele de transport public vor circula cu o frecvență de 7-8 minute în orele de vârf și 8-15 minute în afara orelor de vârf.

Obiectivul orașului este acela de a asigura transport public în integralitate verde, nepoluant. În acest moment jumătate din flota de transport în comun este verde”, a transmis edilul.

Cluj-Napoca pare că se află în prezent pe drumul cel bun, având în vedere că municipiul a fost selectat de către Comisia Europeană ca oraș-pilot în cadrul programului Net Zero Cities, pentru aplicarea de noi strategii privind neutralitatea climatică și primește o finanțare europeană de 1,5 milioane euro în acest scop.

Orașele pilot selectate vor putea experimenta noi modalități de decarbonizare rapidă pe parcursul unui program de 2 ani: adoptarea de abordări sistemice, incluzive și cu mai multe pârghii pentru transformarea comunităților urbane.

Programul Net Zero Cities se desfășoară sub egida Misiunii Europene „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030” pentru care Clujul a fost selectat în 2022. În urma competiției din acest an, Cluj-Napoca devine oraș pilot la nivel european în implementarea de strategii inovative pentru tranziția verde.

