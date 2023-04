Firmele din construcții nu se prea înghesuie la contractele din bani publici. Tișe: „Am ajuns să ne rugăm de firme să vină la licitație”

Materialele de construcție scumpe și lipsa muncitorilor țin firmele din construcții departe de licitații. Președintele Consiliului Județean Alin Tișe arată că autoritățile au ajuns să „se roage” de firme să depună oferte.

Autoritățile locale găsesc cu greu firme interesate de lucrări publice. FOTO: Facebook/ CJ Cluj

Scumpirea materialelor de construcții și lipsa forței de muncă fac firmele din domeniul construcțiilor să fie reticente la depunerea ofertelor pentru lucrări publice, a afirmat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Așa s-a ajuns la situația ca aleșii Clujului să se vadă nevoiți „să se roage de firme” să depună oferte în cadrul licitațiilor lansate de administrația locală sau județeană, mai spune șeful CJ Cluj.

Pe de o parte, materialele de construcție se scumpesc într-un ritm accelerat, iar costurile prevăzute la momentul lansării licitației ar putea să nu mai acopere cheltuielile de peste unu sau doi ani. Pe de altă parte, firmele de construcții își găsesc cu dificultate angajați.

„Firmele vin și licitează la un anumit preț, și noi facem această licitație la prețul pe care îl estimăm noi în momentul T0, să spunem că astăzi licităm un drum și avem calculele făcute de experți, nu facem noi asta, vin experții și ne spun că acest drum costă atât. Trece un an, trec doi ani, firmele nu termină drumul din diverse motive. Nimic din ce a fost acum doi ani nu se mai aplică, adică prețurile sunt cu totul altele. Noi putem actualiza prețurile, dar nu putem ține pasul cu scumpirile. Avem legislație care spune că putem majora cu rata inflației, și așa mai departe, dar diferența dintre inflație de 4-5%, iar scumpirile la materiale sun 15-20%. Aceste sume nu le mai pot acoperi oamenilor lucrările și aceste firme românești care nu au așa infrastructură mare sunt afectate profund, pentru că nu mai pot lucra la prețurile de atunci și cer actualizarea prețurilor. Atunci, eu trebuie să iau peste 2 sau 3 ani de la capăt licitația și mi se termină mandatul. Și tot așa și oamenii cred că avem atât de multe firmă că nu știm pe care să o alegem. Nu, nu avem atâtea firme.

Am ajuns, în Cluj-Napoca și în Cluj, să ne rugăm să vină firmele la licitație. Mă rog de firme să vină la licitații, pentru că sunt licitații pe care le tot repetăm și nu vine nimeni, fie că prețurile nu le convin, fie nu au forță de muncă. Nu am crezut vreodată că o să ajungem la acest nivel la care nu avem firme, ne rugăm de ele să vină. Le spun în fiecare an că avem de lucrat de câteva milioane bune, numai întrețineri de drumuri avem câte 10-20 de milioane de euro în fiecare an. Astea sunt întreținerile curente la 1.200 de kilometri”, a declarat Alin Tișe, la un post de radio local.

Totodată, președintele CJ Cluj a făcut referire la construcția de locuințe, arătând că momentan, la Cluj cererea este mai mare decât oferta, ceea ce face ca și prețurile să fie mai crescute.

„Noi încurajăm și construcțiile cât se poate, avem o nevoie acută de locuințe în județul acesta, avem vreo 3.000 de locuințe în curs și sunt vreo 20.000 de cereri și ne mirăm de ce sunt prețurile atât de mari. Pentru că cererea depășește oferta. Am ajuns să construim locuințe, blocuri la 30 de kilometri de oraș, ceea ce e foarte bine, dar vedeți că firmele de construcții, le stimulăm să construiască, să vină. Este o problemă cu prețul imobiliarelor, însă dacă îi întrebați pe dânșii, o să vă spună că aceste scumpiri, de la prețurile materialelor, abia își fac profitul minimal. Vorbesc de cei din infrastructura rutieră”, a mai declarat Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: