Banca Transilvania, rol cheie pentru proiectele de investiții în infrastructură și comunitatea locală

Banca de la Cluj joacă un rol cheie în ceea ce privește susținerea proiectelor de investiții în infrastructură și comunități locale.

Proiectele de investiții în infrastructură și comuntăți locale vor putea fi finanțate mai rapid | Foto: Banca Transilvania

Banca Transilvania (BT) își extinde capacitatea de finanțarea locală și regională pentru proiecte importante, iar accesul va fi mai rapid la finanțări sustenabile.

Banca Transilvania și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) anunță încheierea unui acord pentru susținerea dezvoltării proiectelor de investiții destinate infrastructurii și comunităților locale, derulate de către Autoritățile Publice Locale și de companiile din subordinea acestora.

Parteneriatul extinde capacitatea de finanțare locală și regională, iar în același timp consolidează mecanismul de garantare prin reducerea riscurilor și accesul mai rapid la finanțări sustenabile.

Valoarea Garanţiei BID este între 5 și 150 de milioane de lei .

. Perioada maximă de garantare este de 15 ani.

Procentul maxim de garantare este de până la 80%.

Plafon de garanții de peste 2,1 miliarde de lei

Convenția face parte din cadrul prin care Banca de Investiții și Dezvoltare, împreună cu băncile comerciale, susține proiecte în domenii precum: digitalizare

educație

sănătate

energie

utilități publice

accesarea fondurilor europene

Pentru următorii trei ani, BID pune la dispoziţie un plafon total de garanţii în valoare de 2,1 miliarde de lei.

