Rețelele de apă și canalizare de pe 100 de străzi din Cluj-Napoca, înlocuite. Investiție de 25 de milioane de euro. VEZI lista

Încep lucrările de înlocuire a rețelelor de apă și canalizare de pe mai multe străzi din municipiul Cluj-Napoca. Consiliul Județean Cluj anunță o investiție de 25 de milioane de euro.

Rețelele de apă și canalizare de pe 100 de străzi din Cluj-Napoca, înlocuite. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Investiție de peste 25 de milioane de euro, lucrările vizează înlocuirea rețelelor de apă și canalizare pe nu mai puțin de 100 de străzi.

„Începând chiar de săptămâna viitoare constructorul va începe execuția lucrărilor. Prima stradă pe care se va intra este Dragalina, situată în zona centrală al municipiului și unde Primăria Cluj-Napoca are în plină derulare un proiect de modernizare și sistematizare a infrastructurii rutiere și pietonale. Tocmai pentru a reduce la minim disconfortul creat cetățenilor și participanților la trafic, vom încerca să prioritizăm străzile aflate deja în șantier. În plus, o mare parte a lucrărilor de reabilitare se vor realiza non invaziv, prin tehnologii noi, fără săpături și devieri de trafic”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Lista străzilor pe care se vor derula lucrări

Apă potabilă – Înlocuire conductă:

Jupiter

Republicii

Drumul Sfântul Ioan

Lunii

Sighișoarei

Rucăr

Observatorului

Eremia Grigorescu

Mamaia

Mecanicilor

Partizanilor

Romulus Vuia

Buzău

General Dragalina

Fabricii de Zahăr

Rovine

Gării

Decebal

Bobâlnei

Argeș

Breaza

Bujorului

Cosașilor

Vulturului

Iris

Traian

Răsăritului

Treboniu Laurian

Constantin Brâncuși

B-dul Nicolae Titulescu

Calea Dorobanților

Fagului

Aleea Godeanu

Rodnei

Apă potabilă – Reparații conductă (tronsoane)

Calea Mănăștur

Calea Dorobanților

Tăietura Turcului

Pod Aurel Vlaicu – L. Roșu

Eremia Grigorescu

General Dragalina

George Enescu – Uzinei Electrice

Canalizare – Înlocuire conductă

Clăbucet

Parâng

Brateș

Ion Meșter

Tășnad

Mehedinți

Bucium

Gârbău

Calea Florești

Izlazului

Retezat

Băița

Băișoara

Rășinari

Arieșului

Lutoasa

Andrei Șaguna

Dobrogeanu Gherea

Traian

Spitalului

Buziaș

Fântânele

Mendeleev

Valea Gârboului (UAT Florești)

Canalizare – reparații conductă

Ion Meșter

Moților

Memorandului

Regele Ferdinand

Republicii

Bisericii Ortodoxe

Clinicilor

Napoca

Matei Corvin

Sextil Pușcariu

Clemenceau

Vasile Goldiș

Paul Chinezu

Roosvelt

Emil Zola

Piața Muzeului

C. Daicoviciu

Potaissa

I. M. Klein

Fortăreței

I. C. Brătianu

Iuliu Maniu

Universității

Deva

Calea Turzii

Eroilor

Aleșd

A. Mureșanu

Buftea

Aurel Suciu

Mărășești

V. Deleu

Cotită

21 Decembrie 1989

Dorobanților

I. Coroianu

Drăgălina

David Prodan

Emil Racoviță

Crișan

Cloșca

Einstein

Decebal

Craiova

Horea

L. van Roth

În valoare totală de peste 124.000.000 lei, investiția este parte a mega-proiectului european finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020 și derulat de Compania de Apă „Someș” S.A, societate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

Cu o durată de execuție de maxim 15 luni, contractul prevede înlocuirea actualelor rețele de alimentare cu apă cu conducte din fontă ductilă și polietilenă de înaltă densitate (PEID). Lucrările se vor derula pe 32 de străzi și tronsoane, acoperind 20 de km. Totodată, vor fi reabilitați, inclusiv pe interior, 7,5 km de conducte de transport al apei, de pe 7 străzi.

În același timp, antreprenorul lucrărilor va reabilita și înlocui cca. 23,5 km de conducte de canalizare și de racord, de pe 68 de străzi și tronsoane de străzi

