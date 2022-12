S-a deschis circulația pe Podul Porțelanului! Șoferii pot circula pe pod - FOTO

Șoferii pot circula pe Podul Porțelanului. A fost deschisă circulația pe noul pod din Iris, „blocat” în lucrări timp de mai mulți ani.

S-a deschis circulația pe Podul Porțelanului!

UPDATE: Primarul Emil Boc a inaugurat Podul Porțelanului.

„Primăria municipiului Cluj-Napoca a construit un nou pod peste Râul Someșul Mic, în zona străzii Porțelanului. Circulația a fost reorganizată, iar vechiul pod are actualmente funcția de pod pietonal și pentru bicicliști”, a transmis primarul Emil Boc.

Mașinile pot circula pe noul pod de pe strada Porțelanului. Un clujean a postat vineri fotografii pe grupul de Facebook Info trafic jud. Cluj - Liber la comment în care arată că Podul Porțelanului a fost deschis circulației.

Primarul Emil Boc a inaugurat Podul Porțelanului.FOTO: Captură ecran

Primarul Emil Boc declara joi că se va putea circula în curând pe pod, arătând că acesta va fi testat cu camioane.

„Foarte curând vom circula pe Podul Porțelanului. Așa cum am promis, anul acesta pe Podul Porțelanului se finalizează și îl vom testa cum se testează podurile, proiectantul și constructorul sub pod și camioane care trec deasupra. (…) Am reziliat contractul cu firma anterioară, dacă nu îl reziliam nu era gata nici azi. În administrație nu toate lucrurile merg strună, dar când am văzut că lucrurile nu merg am luat decizia administrativă pentru ca proiectul să se finalizeze. Am avut probleme cu constructorii”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

Podului Porțelanului, deschis cu întârziere

Podul Porțelanului a fost inclus inițial la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală în martie 2018 cu o valoare de 6.399. 579 lei.

Din cauza problemelor înregistrate în teren, prin identificarea unui zăcământ de sare, precum și a rezilierii contractului cu executantul SC Diferit, modernizarea Podului Porțelanului a intrat „în prelungiri”, până în 2022. Însă, valoarea inițială a investiției a tot crescut, astfel încât aceasta a ajuns să coste peste 2 milioane de euro.

După aproape trei ani, s-au reluat lucrările la Podul Porțelanului, acestea fiind realizate în prezent de Asocierea Freyrom SA – Procons Group SRL. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, lucrările se desfășoară în prezent în ritm alert, iar pe șantier se văd deja progrese.

Soluția tehnică propusă pentru pod prevede o grinda cu zabrele tip Warren, cu calea jos, având o singură deschidere de 54 m, simplu rezemat pe infrastructuri, potrivit CVBP Infrastructură.

De asemenea, infrastructura cuprinde două culee de tip cadru din beton armat cu stâlpii de secțiune dreptunghiulară, poziționați sub nodurile suprastructurii și încastrați în radiere din beton armat fundate indirect prin intermediul pilotilor metalici de indesare în stratul de argilă, la circa 2 m deasupra stratului de sare interceptat.

Podul Porţelanului are o lungime totală de 62 de metri, iar lăţimea totală a părţii carosabile este de 7,8 metri.

