„Drum bun!”, dar nu și în realitate! În comuna Vultureni, localnicii așteaptă cu teamă iarna.

Locuitorii satelor Chidea și Făureni, din comuna Vultureni, așteaptă cu disperare asfaltul. Deocamdată vine iarna și un „pod” de promisiuni.

Drumurile din Vultureni sunt bune doar pe hârtie! FOTO rândul de sus: Chidea; rândul de jos: Făureni. Sursa: Monitorul de Cluj

Dacă, în mod normal, venirea iernii înseamnă pentru bunici vizite ale nepoților, pentru locuitorii din Vultureni, lucrurile stau taman pe dos. Drumurile pietruite, întreținute „cu chiu cu vai” la un nivel minim decent, le dau bătăi de cap localnicilor și vizitatorilor. Odată cu venirea sezonului rece, circulația pe ulițele neasfaltate ale satelor Chidea și Făureni devine un joc al sorții. Majoritatea în vârstă, locuitorii celor două sate se tem că ambulanța nu va mai ajunge la ei sau că mașinile de aprovizionare se vor întoarce din drum, lăsându-i fără pâine sau lapte.

Localnicii, majoritatea persoane în vârstă și cu mobilitate redusă, se tem că odată cu venirea iernii, zăpada sau gheața le-ar putea îngreuna accesul nu doar mașinilor de aprovizionare a magazinelor din sat, ci și vehiculelor speciale de urgență: ambulanță, pompieri, etc.

Drumurile așteaptă fonduri din Programul Anghel Saligny

Monitorul de Cluj a luat legătura cu primarul comunei Vultureni, Eugen Mureșan, care a explicat că, din cauza lucrărilor de conectare a comunei la rețeaua de apă, au avut loc săpături care au afectat drumurile din sate, însă primăria a luat măsuri pentru remedierea situației. El a explicat că drumurile pietruite au fost reparate astfel încât să nu producă probleme pe perioada iernii. Din primăvara anului viitor, administrația locală va demara asfaltarea drumurilor din comună, cu fonduri din Programul Național Anghel Saligny. Guvernul a aprobat suma de 7 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor din comună.

„În Chidea, drumul s-a reparat, s-a nivelat și compactat, este în stare foarte bună, se poate circula cu viteză și de 70-80 de kilometri la oră pe el. Avem în programul Anghel Saligny proiect pentru asfaltare, am obținut deja certificatul de urbanism, așteptăm să se elibereze autorizația de construcție și vom porni licitația pentru asfaltare, dar, la ora actuală, drumul este în stare bună. E vorba de drumuri pietruite, însă s-a intervenit recent pentru întreținere și reparare. Într-adevăr, au fost probleme mai mari cu drumul, pentru că am făcut alimentarea cu apă, și nu poți face alimentare cu apă fără să sapi și a fost o perioadă până s-au făcut săpături, când a fost mai rău drumul, dar am pietruit după, am nivelat și la primăvară vom avea constructor pentru asfaltare.

Nu au început lucrările de canalizare. Din șase sate, în patru am făcut alimentare cu apă și în două este în curs de execuție, în Făureni și Băbuțiu. Se lucrează încă la o conductă în aceste două localități, dar și acolo, am făcut drumurile cât să poată fi practicabile. Și acolo avem tot pe fonduri din programul Anghel Saligny avem lucrări”, a declarat pentru monitorulcj.ro primarul Eugen Mureșan.

Realitatea îl contrazice. Drumurile din Chidea și Făureni sunt pietruite și, o dată cu ploile de toamnă, se „spală”, apar șanțuri adânci, în care mașinile își rup roțile. La primul îngheț, drumurile sunt de-a dreptul periculoase. Iarna trecută, în repetate rânduri mașinile nu au putut intra în cele două sate, locuitorii relatând cum au avut dificultăți să ajungă la drumul județean. Despre mașini lovite, avariate și abandonate cu zilele în șanțurile de pe marginea drumului, Primăria pare să nu fi aflat.

„Nu o să țină mult drumul, asta așa e”

Întrebat dacă autovehiculele de urgență, cum sunt ambulanța sau pompierii, ar putea avea probleme la circulația pe aceste drumuri odată cu venirea iernii, primarul a răspuns negativ: „Avem contract de deszăpezire, avem patru drumuri comunale, ceea ce înseamnă că din drumul județean până în localitate sunt 2-3 kilometri care se află în administrarea comunei. Pentru străzi și ulițe, în cele șase sate, sunt circa 50 de kilometri de drumuri pe care vom interveni pentru deszăpezire când va fi nevoie. Nu avem locuri unde să nu se poată circula, nu am avut probleme nici anii trecuți, să nu fie practicabile drumurile. (…) Am avut reclamații și la Consiliul Județean și chiar au fost probleme, dar din cauza faptului că s-a săpat, nu am putut limita impactul acestor lucrări de branșamente la conducta de apă. Nu o să țină mult drumul, asta așa e, pentru că dacă e doar pietruit și nu asfaltat, nu rezistă mult. O să facem la primăvară asfalt, asta e sigur, este hotărâre de guvern, sunt bani, este proiect, este certificat de urbanism, așteptăm ultimele avize ca să putem lansa licitația”, a mai arătat Mureșan.

Primarul a mai spus că Guvernul a aporbat deja suma de 200.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor cu repararea drumurilor și așteaptă ca și Consiliul Județean Cluj să ofere sprijin la rectificarea bugetară. „Nu ne-a sprijinit Consiliul Județean, nu ne-a dat nici doi bani, acolo au promis că ne dau bani dar nu ne-au dat nimic. Am făcut o adresă, acum, spre sfârșitul lunii o să fie o rectificare bugetară și poate primim atunci ceva. Am primit de la Guvern, acum de câteva zile doar, 200.000 de lei din fondul de rezervă și cu această sumă o să ne acoperim o parte dintre cheltuieli”, a spus Eugen Mureșan.

„Au fost într-adevăr probleme, drumul a fost doar pietruit, se sapă și în stânga, și în dreapta, dar până acum duceam apă cu cisterna, că nu mai era apă din cauza secetei, acum avem apă măcar, va rămâne pentru mult timp făcută lucrarea. Dacă reclamația este făcută acum câteva săptămâni, este într-adevăr justificată, dar am reușit să nivelăm și să tasăm, nu e o lucrare care să țină ani de zile, dar până la primăvară când vom trece la asfaltat, ne va ajuta să ne deplasăm fără probleme în comună”, a conchis primarul.

Consiliul Județean Cluj nu poate interveni pe drumurile din Vultureni

Consiliul Județean Cluj nu poate interveni cu lucrări pe drumurile vizate, fiind vorba despre drumuri comunale, aflate în administrarea consiliului local. La nevoie însă, în funcție de cererile aleșilor locali și în limita fondurilor disponibile, Consiliul Județean Cluj finanțează lucrări de interes local din județ.

„Consiliul Județean nu poate interveni decât pe drumurile pe care le are în administrare, drumurile comunale se află în administrarea consiliilor locale. În măsura fondurilor care există în bugetul județului, Consiliul Județean Cluj a alocat în mod permanent bani pentru diverse lucrări, în funcție de ceea ce solicită primăriile. Consiliul Județean nu are voie să desfășoare lucrări în mod direct decât pe drumurile județene, singurele pe care le administrează, nu și pe drumurile comunale sau naționale. Noi încercăm să asfaltăm cât mai multe drumuri județene, pentru școli, pentru cât mai multe obiective de interes local, chiar dacă nu sunt ale Consiliului județean, dar să demarăm noi lucrări, să asfaltăm drumuri comunale, asta ne interzice clar legea și Curtea de Conturi”, a declarat pentru monitorulcj.ro Alin Iuga, purtătorul de cuvânt al CJ Cluj.

