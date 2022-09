Peste 4.000 de ucraineni, integrați pe piața muncii la Cluj-Napoca. Copiii ucraineni, bineveniți la orice grădiniță din municipiu

Mai mult de 4.000 de ucraineni și-au găsit un loc de muncă în municipiul Cluj-Napoca, spune primarul Emil Boc. Măsurile de sprijin al refugiaților ucraineni continuă.

Peste 4.000 de ucraineni, integrați pe piața muncii la Cluj-Napoca. Copiii ucraineni, bineveniți la orice grădiniță din municipiu. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Primarul Emil Boc, invitat la un eveniment organizat de Partidul Popular European privind economiile locale în tip de criză, primarul Emil Boc a vorbit despre măsurile luate de administrația locală pentru a sprijini refugiații din Ucraina.

Astfel, Primăria Cluj-Napoca și mai mult de 70 de organizații și asociații continuă colaborarea pentru a oferi refugiaților sprijin, fie că vorbim de consiliere legală sau psihologică, de o masă caldă și cazare sau de ajutor pentru integrarea pe piața muncii.

„Ce am făcut la Cluj-Napoca pentru refugiații ucraineni? În primul rând, le-am explicat cetățenilor că acesta este un maraton al sprijinului, și nu un sprint, la fel cum și democrația este un maraton. Suntem foarte fericiți să vedem, la fel ca în orice colț al Europei, că atât de mulți oameni ajută și se implică. Am luat aceste inițiative și le-am reunit într-un grup de suport numit «Un singur Cluj», care cuprinde peste 70 de organizații și asociații. Apoi, am organizat call-centere non-stop în limba ucraineană, care s-au dovedit foarte folositoare, pentru a le oferi refugiaților direcții în oraș în ceea ce privește cazarea, servicii medicale și alte servicii. Am centralizat ofertele tuturor celor dornici să ofere acomodare și le potrivim cu cererile venite din partea refugiaților. Nu în ultimul rând, oferim servicii de consiliere psihologică, traducere și consiliere legală. Am deschis șase centre de colectare a donațiilor în mai multe zone din oraș și folosim mecanismul de înfrățire a orașelor pentru a ne mobiliza resursele și a transporta donații peste graniță. Am amenajat un centru de tranzit pentru a oferi o masă caldă sau un loc pentru înnoptare, în incinta gării”, a arătat primarul Emil Boc.

Peste 4.000 de ucraineni, integrați pe piața muncii

Copiii ucraineni pot fecventa unitățile de învățământ publice, dar și grădinițe private, cu predare în limba engleză, dar și centre de recreație cu activități educaționale potrivite pentru orice grupe de vârstă. De asemenea, primarul Emil Boc a arătat că peste 4.000 de refugiați și-au găsit locuri de muncă în Cluj-Napoca până în prezent.

„În ce privește școlile și grădinițele, copiii ucraineni pot fi înscriși la oricare unitate de învățământ din Cluj-Napoca. Am implicat sectorul privat în domeniul educației și avem grădinițe private care oferă servicii în limba engleză. Aceste locuri sunt oferite voluntar de grădinițele private, gratuit. Copiii pot frecventa de asemenea grădinițele de stat, dar și unul dintre cele 10 centre de activități educaționale pentru fiecare categorie de vârste puse la dispoziție de municipalitate. În ce privește locurile de muncă, peste 4.000 de ucraineni au fost integrați deja pe piața muncii în Cluj-Napoca. Nu în ultimul rând, oferim mese calde gratuite în fiecare zi pentru circa 200 de refugiați”, a mai spus edilul.

„Când am ales Europa, am ales libertatea, iar acum trebuie să o apărăm”

Primarul Clujului a mai subliniat cât de importantă este pentru Europa o victorie ucraineană, arătând că acesta trebuie să fie un efort comun. El a arătat că guvernele trebuie să le comunica cetățenilor care este miza acestei lupte și să nu lase loc curentelor populiste și extremiste să crească.

„Cu toții trebuie să fim de acord că Ucraina trebuie să câștige acest război și aș adăuga că avem nevoie de o înfrângere strategică a Rusiei pentru ca aceasta să nu mai poată niciodată să înceapă un război. Suntem aici, în Republica Cehă, unde avem experiența Primăverii de la Praga din 1968, înțelegem ce înseamnă o invazie rusă și știm că dacă nu avem o înfrângere strategică a Rusiei și că dacă nu câștigăm acest război, data viitoare putem fi chiar noi ținta. Este foarte important să comunicăm cu cetățenii și să le explicăm că, deși trecem prin momente grele, acestea sunt prețul libertății. Când am ales Europa, ca țară ex-comunistă, am ales libertatea, iar acum trebuie să ne apărăm libertatea.

Nu doar Ucraina este amenințată în acest moment, ci pacea și democrația în Europa. Așadar, mesajul meu este unul de susținere al celui transmis de președintele (Manfred- n. red.) Weber, care a spus «Cât timp suntem solidari, cât timp acționăm împreună, putem învinge orice inamic și putem câștiga acest război împreună cu poporul ucrainean». Avem nevoie de o soluție europeană la această problemă europeană. Salut inițiativa președintelui Weber de a avea o «iarnă a solidarității» și o piață europeană a energiei și trebuie să fim foarte atenți să nu lăsăm loc extremiștilor și populiștilor. Dacă nu acționăm acum și concret, le oferim oportunitatea să profite în următoarele alegeri”, a mai spus edilul.

CITEȘTE ȘI: