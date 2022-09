Crucea de pe Cetățuie NU va fi demolată. Boc: „Decizia e la mine. NIMENI nu se va atinge de ea”

Primarul Emil Boc dă asigurări clujenilor că Crucea de pe Cetățuie nu va fi demolat. Înlăturarea monumentului a fost doar o propunere în planul pentru modernizarea zonei.

Crucea de pe Cetățuie NU va fi demolată / Foto: wikipedia.ro

Propunerea de demolare a Crucii de pe Cetățuie a devenit un subiect controversat în ultimele zile. Mulți clujeni s-au arătat „împotriva” acestei acțiuni.

Primarul Emil Boc a vorbit într-o emisiune radio despre această problemă și le-a dat asigurări clujenilor că Crucea va rămâne acolo, deși de ani de zile la Primărie s-au înregistrat solicitări pentru demolarea acesteia:

„Legat de Crucea de pe Cetățuie. Aș vrea să mă adresez tuturor celor care au o temere sau am acest subiect pe agendă. Problema Crucii de pe Cetățuie nu este nouă. Încă din 2001 se solicită demolarea ei de către unii arhitecți sau de comisii de specialitate în domeniul arhitecturii.

De asemenea, acum există o propunere a celor care realizează planul pentru modernizarea Cetățuii, de a fi mutată de acolo. Lucrurile sunt foarte clare și pe mine cred că mă cunoașteți de multă vreme. Eu nu mă ating de simboluri, nu afectez semnificația lor. Cred că avem alte lucruri mai importante de făcut în orașul ăsta, mult mai importante și decât să ne ocupăm de statuia lui Avram Iancu sau să mutăm Crucea de pe Cetățuie”, a spus Boc.

Boc: „Simbolurile nu trebuie tratate cu buldozerul”

De asemenea, edilul spune că știe cât de importante sunt simbolurile și că acestea nu trebuie „tratate cu buldozerul”.

El a dat și exemplul statuii Matei Corvin din centrul Clujului, pe care „unii o apărau, iar alții voiau să o afecteze”, dar care a rămas în același loc:

„Am o formație umanistă, cunosc semnificația și valoarea simbolurilor, că sunt istorice sau religioase sau de altă natură, ele nu trebuie tratate cu buldozerul și tratate din vârful peniței unor specialiști într-un domeniu care n-are legătură nici cu istoria, nici cu ADN-ul orașului.

În egală măsură am rezolvat și problema statuii Matei Corvin când am venit prima dată, în 2004, știți bine că era înconjurată de două gropi mari în oraș. Era un dezastru în care unii apărau, alții afectau statuia. Prin echilibru, fără niciun fel de convulsie socială, am găsit soluția europeană de a avea o piață modernă în centrul Clujului, de a păstra statuia, pentru că este un simbol al orașului.

În concluzie, zona Cetățuii va fi modernizată, dar fără a fi afectată Crucea. Acest lucru să fie clar pentru toată lumea. Dacă ne-ar fi întrebat un punct instituțional am fi dat mai devreme. N-am fost întrebați, răspundem acum la temerile unora, probabil îndreptățite. Au văzut o propunere a unui arhitect care el, pe bună dreptate, poate să propună. Evident că decizia e la mine. Eu semnez. Va rămâne acolo și nimeni nu se va atinge de ea pentru că face parte din patrimoniul nostru, al acestui oraș”, a clarificat Emil Boc.

