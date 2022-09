Va fi demolată Crucea de pe Cetățuie? Viceprimarul Tarcea: „Voi milita să nu fie dată jos!”

După începerea lucrărilor de reamenajare, Crucea de pe Cetățuie ar putea să dispară. Viceprimarul Dan Tarcea susține că va milita împotriva demolării monumentului.

Monumentul Eroilor Neamului de pe Dealul Cetățuie / Foto: wikipedia.ro

Pe rețelele de socializare și în presa locală circulă o informație potrivit căreia Monumentul Eroilor Neamului de pe Dealul Cetățuie, în formă de Cruce, va fi demolat fiindcă nu s-ar potrivit cu ce prevede proiectul de modernizare a zonei.

Întrebat despre acest lucru într-o emisiune radio, viceprimarul Clujului Dan Tarcea a precizat că „nimeni nu are nimic” cu monumentul de pe Cetățuie și că așteaptă să vadă propunerile exacte pentru proiectul de modernizare. El nu a spus clar dacă s-a discutat despre demolarea monumentului sau nu.

Tarcea: „Eu sunt «pentru» a menține Crucea pe Cetățuie”

De asemenea, viceprimarul a spus dacă se va discuta despre înlăturarea Crucii, el va milita ca aceasta să nu fie dată jos:

„Nu are nimeni nimic cu crucea de pe Cetățuie. Nu are niciun fel de problemă. Nu știu, probabil or fi câteva persoane pe care le deranjează. (...) Sunt niște avize care trebuie obținute. Sigur, dacă sunt avize condiționate de acest lucru asta este altceva. Eu voi milita ca Crucea de pe Cetățuie să nu fie dată jos. Ce pot să vă spun despre Cetățuie, e că discutăm de o suprafață imensă, de 54 de mii de metri pătrați într-o zonă pe versantul sudic, zonele sudice și sud-estice ale obiectivului, avem un platou nordic de 70 de mii de metri pătrați și de asemenea, în incinta fortificată 15 mii de metri pătrați. Discutăm de un proiect care are o valoare de peste 180 de milioane de lei. Așteptăm să vedem propunerile exacte. Nu suntem noi cei care spunem să o dăm jos sau nu, eu unul sunt «pentru» a menține Crucea pe Cetățuie, clar. Motiv pentru care am avut și o alocare în ședința de ieri, în care am alocat 3 milioane de lei pentru biserici, parohii și episcopii, parte 8 culte. Aici demonstrăm că suntem un oraș multicultural, în care pe lângă alinarea trupului trebuie să fie și alinarea sufletească”, a spus viceprimarul Dan Tarcea.

În proiectul propus pentru modernizarea Cetățuii se menționează „demontarea construcției-cruce” și desființarea scărilor:

„Construcția-cruce și scările sale. Se impune demontarea construcției și desființarea scărilor pentru a permite refacerea bastionului sud-estic”, se arată în proiectul propus de arhitecți.

Zona ar arăta în felul următor:

Foto: captură ecran - memoriu de prezentare a proiectului „Amenajarea ansamblului urban Cetățuia Cluj-Napoca”

Aceasta este propunerea de proiect pentru reamenajarea Cetățuii, care încă poate suferi modificări.

Crucea, dedicată martirilor Revoluției de la 1848-1849

Monumentul Eroii Neamului din Parcul Cetăţuia, care are o înălţime de aproape 23 de metri, este dedicat memoriei martirilor Revoluţiei de la 1848-1849. Crucea a fost proiectată de către arhitectul Virgil Salvanu şi a fost înălţată în perioada 2000-2002, când primar era Gheorghe Funar.

Greutatea monumentului este de 60 tone.

Crucea a fost ridicată în locul celei din lemn de stejar (ridicată între 1936-1937), care a fost dinamitată în 1948 din dispoziția comuniștilor, potrivit wikipedia.ro. Crucea originară a fost ridicată în memoria celor întemnițați în această fortăreață.

Cetățuia va fi reimaginată

În propunerea de proiect prezentată pentru reamenajarea Cetățuii, specialiștii au pus accentul pe păstrarea cadrului natural al zonei și pe realizarea de intervenții punctuale și minimale.

Practic, se propune accesibilizarea dealului printr-un sistem de alei extinse, dar subordonate peisajului. Se dorește, de asemenea, păstrarea accentului pe spațiile verzi și pe peisaje, iar ameliorarea imaginii urbane se va face în concordanţă cu caracterul istoric al zonei, prin dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, precum și a modalităţilor de deplasare velo, în detrimentul autoturismelor. Specialiștii au optat pentru desființarea parcării din spatele hotelului Belvedere. Vor fi câteva locuri pentru automobile mai jos, dar se va înființa stație de transport în comun electric.

Proiectul de reamenajare a Cetățuii a fost realizat de către asocierea Metapolis Architects BVBA, Atelier Mass şi Ana Horhat. Suprafața studiată pentru amenajarea dealului Cetățuia este de 15 hectare (10 hectare aflate în proprietate publică).

Cetățuia, un „hotspot” al socializării?

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu protejat. Astfel, proiectanții au propus, pe lângă un sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber, construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică deschise publicului larg și terase sezoniere în spațiul public asociate acestor funcțiuni, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere.

De asemenea, în peisaj vor fi integrate și elemente precum bănci dotate cu USB, panouri de afișaj și informare turistică, sistem de iluminat care să pună în evidență cadrul natural.

În proiect a fost integrat și Turnul Parașutiștilor, care ar putea deveni un punct de reper pentru întreaga zonă.

