Masacrul din orașul Bucha, povestit de o tânără refugiată din Ucraina care a ajuns la Cluj-Napoca: „Omorau pe oricine încerca să plece”

Orașul Bucha din Ucraina a fost scena unui adevărat masacru. O supraviețuitoare a masacrului din Bucha, refugiată în Cluj-Napoca a povestit ororile la care erau supuși ucrainenii câtă vreme armata rusă a avut controlul asupra orașului.

Masacrul din Bucha, povestit de o refugiată la Cluj-Napoca: „Omorau pe oricine încerca să plece”/ Captură ecran video

Ororile lăsate în urmă de soldații ruși în orașul Bucha au fost confirmate și de o tânără în vârstă 22 de ani care a reușit să fugă din Ucraina și a ajuns la Cluj-Napoca.

Olia Ivașcenko a povestit într-un interviu acordat Digi24.ro momentele pe care le-a trăit în timpul în care orașul era sub controlul armatei ruse.

Odată ce armata rusă a preluat controlul asupra orașului Bucha, viața lui Olia și a familiei ei s-a transformat într-un iad. Prin fața casei îi treceau tancurile rusești pline de soldați care distrugeau totul în cale.

„A fost un coșmar, pentru că violau fete, femei. Simțeam că în orice zi ar putea intra peste noi în casă și să ne vor omorî pe toți (…) Am văzut civili uciși, am văzut cadavre carbonizate în mașini și omorau pe oricine încerca să plece. Știu câțiva oameni care au murit. Ne-au furat hainele, încălțămintea, tricouri, totul, și le trimiteau femeilor și familiilor lor din Rusia. Nu știu cine sunt, dar nu pot să-i numesc oameni (…) Am văzut o femeie în vârstă cu nepotul ei și multe bagaje care mergeau pe stradă. Am mers la ea și am întrebat-o: „Ce faci? Te vor omorî!”. Iar ea ne-a spus: „Există o șansă să trăiesc!”. Și ne-am gândit că poate chiar există o șansă reală. Ne-am luat hainele, actele și banii și am fugit”, declarat pentru digi24.ro Olia Ivașcenko.

Peste 400 de cadavre au fost descoperite în teritoriile din regiunea Kiev

Cadavrele a 410 civili au fost găsite în teritoriile din regiunea Kiev recent preluate de forţele ucrainene de sub controlul trupelor ruse, a anunţat duminică, 3 aprilie, procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova.

„Cadavrele a 410 civili au fost evacuate din teritoriile eliberate” din jurul capitalei, „iar experţii medico-legali au examinat deja 140 dintre ele”, a spus ea în cadrul unei emisiuni transmise de mai multe posturi de televiziune ucrainene.

Irina Venediktova a lăsat de înţeles că există, fără îndoială, mult mai multe cadavre care nu au fost încă recuperate pentru a fi supuse unei expertize.

Numai în oraşul Bucea, la nord-vest de Kiev, aproape 300 de persoane au fost înmormântate în gropi comune, au afirmat autorităţile ucrainene.

Acestea au acuzat duminică, 3 aprilie, armata rusă că a comis un „masacru” în această localitate şi „orori” în regiunile acum „eliberate de sub invadatori”, ceea ce a stârnit indignare în Europa şi în SUA, precum şi apeluri la sancţiuni suplimentare împotriva Moscovei.





