Consulul României la Cernăuţi: „Ucrainenii sunt impresionaţi de ceea ce a făcut poporul român”

Consulul României la Cernăuți a vorbit într-un interviu despre provocările pe care le întâmpină în această perioadă.

Consulul României la Cernăuți se așteaptă ca fluxul de refugiați să scadă în următoarele zile.

Consulatul General al României de la Cernăuţi este activ 24 de ore din 24 în acest moment, având în vedere contextul în care se află Ucraina din data de 24 februarie, misiunea diplomatică încercând să facă faţă atât cererilor adresate de români, cât şi de autorităţile ucrainene şi de refugiaţii din această ţară, a afirmat, într-un interviu acordat Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, consulul general al ţării noastre la Cernăuţi, Irina-Loredana Stănculescu.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„Probleme speciale sunt în fiecare zi, pentru că sunt prinşi în zone foarte greu accesibile. Am avut probleme şi cu TIR-uri care nu au mai putut să treacă. Am avut fel şi fel de probleme. Avem probleme cu foarte mulţi oameni bolnavi, avem solicitări de la foarte mulţi oameni cu cancer, care sunt în imposibilitatea de a pleca de aici. Sunt fel şi fel de probleme. Într-adevăr, Ambasada României a avut activitatea suspendată, misiunea diplomatică de acolo a fost retrasă, pentru că era obligatoriu să se întâmple asta. Aţi văzut ce bombardamente sunt acolo... Noi am rămas ca şi Consulat General, considerând că Bucovina este binecuvântată de Dumnezeu şi se pare că aici lucrurile sunt calme. Încă nu au existat bombardamente şi sper că nici nu vor exista, pentru că suntem foarte aproape de graniţa cu România şi lucrul acesta cred că ar afecta întreaga Europă şi, dacă ar bombarda zona aceasta, ar fi foarte aproape de noi.”, a transmis Irina-Loredana Stănculescu.

Consulul României la Cernăuți se așteaptă ca fluxul de refugiați să scadă în următoarele zile.

„Eu cred că va scădea, deşi încă mai vin încărcături de trenuri din zonele afectate, după cum am văzut la Cernăuţi. Se spunea că pot fi organizate, dar nu sunt sigură, că vor fi nişte încărcături de persoane care vor fi duse în România pe calea ferată. Oricum, în momentul de faţă, nu mai sunt cozi, aşa că ei pot să treacă către România. Am făcut o înţelegere cu autorităţile ucrainene să nu mai proceseze cetăţenii ucraineni. Ei pot trece liber către România. Singura problemă este problema bărbaţilor între 18 şi 60 de ani. Fiind instituită Legea marţială, în mod normal au această problemă: trebuie să rămână în Ucraina cu arma în mână. Din păcate, sunt aceste probleme şi cu comunitatea noastră de etnici români. Mulţi dintre ei nu au cetăţenie sau, dacă au cetăţenie română, ei în primul rând sunt cetăţeni ai statului ucrainean şi trebuie să îşi apere ţara. Nu putem face mare lucru pentru aceşti bărbaţi. O mare parte a trecut în România, alţii nu au reuşit acest lucru înainte de a fi instituită această lege.”, a mai adăugat Stănculescu.

România a fost una dintre țările care a sprijinit masiv refugiații din Ucraina în această perioadă. Voluntarii și autoritățile au lucrat contracronometru pentru fiecare persoană venită din Ucraina.

„România a răspuns extraordinar. Vă spun că mă întâlnesc cu reprezentanţi ai autorităţilor, chiar mai devreme au venit aici reprezentanţii Poliţiei, conducerea Poliţiei din regiune a venit la Consulatul Român şi cu lacrimi în ochi spuneau că este incredibil ceea ce se întâmplă în România. Autorităţile române au răspuns extraordinar, sunt foarte impresionaţi de ceea ce a făcut România şi cum a putut să răspundă la toată problematica cu care se confruntă Ucraina. Oamenii sunt impresionaţi, au un respect deosebit pentru noi, au un respect deosebit pentru misiunea diplomatică. Am primit foarte multe aprecieri că am rămas în regiune. Eu, consulul general, sunt femeie şi poate femeile ar fi putut reacţiona un pic mai cu frică, să zic aşa, dar mă apreciază foarte tare şi lucrul acesta este foarte important, că am dat dovadă că am rezistat, că suntem alături de ei. Noi suntem un canal de a transmite informaţii reale cu ce se întâmplă aici.”, a mai explicat consulul de la Cernăuți.

CITEȘTE ȘI: