Mărturie din Ucraina: „Am crezut la început că suntem condamnați să fim învinși”

Anton Semizhenko nu a crezut, în prima zi când Rusia a invadat Ucraina, că țara sa are vreo șansă de victorie. Moscova are mai multă tehnologie, mai multe avioane și mai mulți soldați.

Anton Semizhenko, jurnalist, Ucraina

„Cel mai dificil lucru este furia, toate sentimentele că nu poți face prea multe acum. Inițial, eram speriați de potențialul și de puterea armatei rusești, care are multe rachete, multe lansatoare, multe avioane.

Domină cerul. Ucraina are doar 25 de avioane. Rusia are de zece ori mai multe sau chiar de zeci și zeci de ori mai multe. Deci, nu este despre mitraliere. Este despre tehnologie înaltă, pe care Rusia o are, și despre bani, pe care Rusia îi are”, a povestit jurnalistul ucrainean pentru PressHUB.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Baia, cel mai sigur loc din casă

Prima explozie a însemnat și primul șoc. Mulți și-au părăsit casele și au plecat spre zone mai sigure din vestul Ucrainei, alții au plecat cu totul din țară. Dar unii au rămas pe loc. După spaima inițială, mulți au continuat să muncească, din subsoluri, din baie sau de oriunde au un pic de internet.

Citește materialul integral pe Presshub.

CITEȘTE ȘI: