Ronaldinho vine la Cluj! Fostul mare jucător, prezent la un eveniment important

Ronaldinho va fi prezent la Cluj-Napoca în vara lui 2022, conform unui anunț făcut de Eric de Oliveira.

Eric de Oliveira, unul dintre cei mai buni jucători străini care a evoluat vreodată în România, a anunțat că Ronaldinho va fi prezent la Cluj-Napoca în vara lui 2022.

„Vârful carierei a fost să-l cunosc personal pe Rivaldo, Balonul de Aur, a fost campion mondial. Pe lângă faptul că am lucrat și cu Hagi. Când m-am apucat eu de fotbal l-am văzut pe Jardel. Apoi a apărut Romario, care era senzațional. Apoi a apărut Ronaldo grasu, care e un simbol. Să devină cum a devenit după atâtea accidentări. Dar m-am oprit la Ronaldinho, magicianul! Cred că am și eu 1% din Ronaldinho. Jucăm cu aceeași plăcere, cu aceeași bucurie, cu zâmbetul pe buze. S-ar putea să devin ambasadorul României la teqball, încă nu s-a stabilit oficial. În perioada mai-august la Cluj va veni Ronaldinho, ambasadorul mondial al teqball. Eu fiind ambasador teqball România s-ar putea să am întâlnirea asta cu el. El va veni sigur în România, totul e stabilit, doar data exactă a mai rămas de pus la punct”, a declarat Eric pentru ProSport.

Ronaldinho i-a încântat pe fanii fotbalului european între 2001 și 2011, perioadă în care a activat la echipe precum PSG, Barcelona sau AC Milan. Legendarul jucător brazilian este campion mondial, câștigător al Balonului de Aur, dar și deținător al Ligii Campionilor.

