1,5 milioane de pasageri pe Aeroportul Cluj, în 2021. Locul întâi în topul aeroporturilor regionale

În anul 2021, Aeroportul Cluj s-a situat pe locul întâi în topul aeroporturilor regionale după numărul de pasageri.

Cele 14 aeroporturi regionale din România au fost tranzitate în anul 2021 de 4,3 milioane de pasageri. Pe locul întâi în topul aeroporturilor regionale după numărul de pasageri se situează aeroportul din Cluj Napoca, iar la polul opus se află aeroportul din Tulcea.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a înregistrat în 2021 un număr total de 1,46 milioane de pasageri și își păstrează titlul de cel mai mare aeroport regional din țară. Pe locul al doilea în acest top a urcat anul trecut aeroportul din Iași, cu 640.000 de pasageri.

Aeroportul din Timișoara a înregistrat în 2021 629.000 de pasageri și este urmat pe locul al patrulea de aeroportul din Bacău, aeroport care în 2021 a fost tranzitat de 380 de mii de pasageri.

Din cauza pandemiei, traficul aerian din România în anul 2021 a înregistrat creșteri față de 2020, însă este în continuare la aproximativ 50% față de nivelul din 2019. În total, anul trecut aeroporturile regionale din România au fost tranzitate de 4.304.351 de pasageri.

2021, un an bun pentru Aeroportul Cluj

Anul 2021 a fost unul destul de bun pentru Aeroportul Cluj. În vară, au fost operate zboruri spre mai multe destinații din Cluj decât în aceeași perioadă a anului 2019:

„Pe Aeroportul Cluj anul acesta a fost destul de bun, peste estimările inițiale. O să avem aproximativ 50% din traficul din anul 2019. Am reușit chiar să avem mai multe destinații în această vară decât în 2019, mai multe companii aeriene. Acestea au fost și motivele pentru care Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca a fost desemnat cel mai bun aeroport din Europa în acest an, în categoria sub 5 milioane de pasageri. Avem un colectiv extraordinar. Am muncit foarte mult pentru a relua traficul și trebuie să mulțumim și să transmitem aprecieri clujenilor, care au fost alături de aeroport ani de zile. Și am simțit sprijinul clujenilor și în acești doi ani”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj, pentru monitorulcj.ro.

Aeroportul din Cluj, premiat cu Best Airport Award

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a fost desemnat câștigător la categoria „sub 5 milioane de pasageri” și premiat cu Best Airport Award (Premiul pentru cel mai bun aeroport).

Instituțiile abilitate au ales prin vot cele mai bune aeroporturi, inclusiv cele mai sustenabile, digitalizate și care oferă cele mai bune servicii pasagerilor. Airports Council International (ACI) Europe a anunțat câștigătorii premiilor Best Airport Awards la cel de-al 31-lea congres al Adunării Generale, la Geneva, în Elveția.

„Premiul de anul acesta la această categorie merge la Aeroportul Cluj, pentru preocuparea de neclintit pe care au avut în perioada pandemiei pentru menținerea locurilor de muncă, prin măsurile luate pentru a redistribui forța de muncă, astfel încât să se adapteze la condițiile de lucru din această criză. Aeroportul este apreciat, de asemenea, pentru recuperarea rapidă a traficului de pasageri. Eforturile aeroportului de a atrage noi rute și companii aeriene prin programul său de stimulente au avut drept rezultate operarea mai multor curse de la Cluj decât înainte de pandemie”, arată reprezentanții ACI Europe.

