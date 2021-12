Boc, despre eliminarea restricțiilor de Crăciun: „Alții discută despre Certificat obligatoriu. Dacă am fi raționali, am face și noi”

Primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc a discutat despre eliminarea restricțiilor de sărbători. El spune că ar trebui să urmăm și noi cursul Europei și dacă am fi „suficient de raționali” ar trebui să creștem gradul de vaccinare pentru a evita un alt val.

Boc, despre eliminarea restricțiilor de Crăciun: „Alții discută despre Certificat obligatoriu. Dacă am fi raționali, am face și noi”

Întrebat ce părere are despre eliminarea restricțiilor de sărbători, Crăciun și Revelion, Emil Boc a dat ca exemplu țările din Europa, spunând că aceleași lucruri care se întâmplă acolo ar trebui să le facem și noi.

În timp ce în Europa țările încep să se confrunte cu tulpina Omicron și încearcă să evite un nou val de infectare cu Covid-19 devastator, în România se iau noi „relaxări” pentru zilele de Crăciun și Revelion.

Primarul Clujului continuă să susțină obligativitatea Certificatului Verde și consideră că aceasta este o măsură care ar fi de mare ajutor, în contextul unui potențial val Omicron:

„Dacă mă uit în Europa, îmi dau seama că la orizont este un tsunami. Este un val care vine și care, cam așa a fost de fiecare dată, la Est a venit. Suntem contra timp. Ce înseamnă toată povestea asta? Că încă nu am scăpat de pandemie. Asta e prima concluzie pe care trebuie să o avem în minte fiecare dintre noi. A doua concluzie, a mea, este că ultimul val din nefericire a adus foarte multe pierderi de vieți în România pentru că am avut un fond scăzut de vaccinare. În Europa, în pandemia aceasta val după val apar mai puține decese și mai puține spitalizări. Acum, uitându-mă la ce se întâmplă în Europa (Franța, Italia, Austria, Germania, Belgia etc) tot mai mult se vorbește despre obligativitatea vaccinării, de exemplu, în sistemul medical sau a celor care lucrează în sistemul de asistență socială începând cu ianuarie sau februarie 2022. Acolo trebuie să fie obligatoriu.

Se vorbește despre obligativitatea certificatului verde, sau cum se va numi el, pentru multiple și diverse activități care să includă și doza asta a treia. Adică, dacă ne uităm la ce fac alții și dacă am fi suficient de raționali ar trebui ca și noi acum să nu facem iarna plug și vara sanie. Asta nu ar trebui să se întâmple acum în România. Acum trebuie să ne asigurăm că avem un grad cât mai ridicat cu putință de vaccinare, iar la momentul când posibil, acel val, ajunge și la noi să nu mai avem probleme cu decesele și să aglomerăm spitalele”, a spus Emil Boc.

De asemenea, edilul speră ca guvernații să ia măsuri raționale de protecție împotriva Covid-19 în interesul românilor și nu în interes politic:

„Aici sper ca guvernanții să ia măsuri raționale pentru interesul românilor și nu pentru interesul politic al unui partid sau altul. Este extrem important să gândim în interes general. Germania a schimbat ieri cancelarul. După 16 ani are un nou prim ministru, dar noul a făcut același lucru ca celălalt ministru. La Germania oricât de impopulare erau măsurile, nu au renunțat la ele.

Eu am încredere în capacitatea domnului Rafila de a fi expert și în același timp om politic. Am încredere în această capacitate și împreună cu o întreagă echipă ministerială și cu primul ministru să ia deciziile cele mai potrivite în interesul românilor”, a mai spus Boc.

CITEȘTE ȘI: