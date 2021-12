Organizatorii de concerte din Cluj, exasperați de relaxarea restricțiilor de Revelion: „Noi am fost forțați să le respectăm”

Organizatorii de concerte și evenimente din Cluj, dar și din alte mari orașe din România, sunt exasperați de noile decizii luate de autorități pentru Revelion.

Organizatorii de concerte și evenimente culturale solicită elaborarea unui plan concret, cu norme de funcționare clare, care să confere predictibilitate sectorului cultural cu norme de funcționare clare, care să confere predictibilitate sectorului cultural.

Aceștia au trimis o scrisoare către Guvernul României și Ministerul Culturii în care se arată indignați de faptul că trebuie să privească „ușurința cu care se face excepție în noaptea de Revelion de la toate regulile”, în timp ce ei au fost „forțați” să le respecte timp de 20 de luni.

Organizatorii vin cu propuneri către autorități pentru a-și putea desfășura activitatea.

Organizatorii de evenimente și concerte din Cluj care au semnat scrisoarea sunt: Untold, Electric Castle, TIFF și Jazz in the Park.

Scrisoarea AROC către autorități

„Către: Ministerul Culturii

În atenția: Domnului ministru Lucian Romașcanu

Către: Ministerul Sănătății

În atenția: Domnului ministru Alexandru Rafila



Data: 08.12.2021

Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC), ca urmare a hotărârii CNSU nr. 112 / 7.12.2021, reiterează importanța și necesitatea elaborării și implementării unui plan clar de funcționare a evenimentelor culturale, stabilit pe termen mediu și lung, asumat de către autoritățile publice.

Noile norme propuse prevăd o serie de măsuri restrictive, însă propun exceptarea de la aceste restricții a tuturor evenimentelor organizate în noaptea de Revelion.

Înțelegem astfel că demersurile, memoriile, scrisorile și completările pe care reprezentanții industriei de evenimente le-au transmis autorităților de-a lungul acestor aproape doi ani de pandemie nu au fost luate în considerare sau au fost privite cu superficialitate. Tot progresul înregistrat de-a lungul acestei perioade în materie de norme de siguranță și condiții de organizare a evenimentelor pare că a fost anulat. Suntem puși în poziția de a privi ușurința cu care se va face excepție în noaptea de Revelion de la toate regulile pe care noi am fost forțați să le respectăm timp 20 de luni zile. Ținem să menționăm că dat fiind caracterul nopții de Revelion, numărul de evenimente și acțiuni care se vor organiza peste tot în țară are potențialul să fie mai mare decât numărul total de acțiuni culturale care au avut loc în tot anul acesta, sub restricții.

De asemenea, nu reușim să găsim logica pentru care 25.000 de oameni ar putea asista la un meci pe Arena Națională, dar nu pot vedea un concert în aceleași condiții, sau de ce după ce în această vară am putut funcționa cu capacități de 75000 de persoane, la aceeași incidență, acum acest lucru nu este posibil.

Sectorul de organizare de evenimente culturale din România are nevoie de un plan clar și predictibil de funcționare. În cei aproape doi ani de pandemie, întreg sectorul cultural a fost mai mult decât înțelegător cu privire la restricțiile necesare pentru siguranța populației. Atât noi, cât și alți colegi de breaslă și lucrători în domeniul culturii ne-am oferit voluntari în a sprijini autoritățile în elaborarea unor norme corecte, cu reguli clare și bine definite, valabile și disponibile pentru toată lumea, în mod egal și fără excepții. Sperăm ca măcar după aproape doi ani de pandemie, industria noastră să fie într-un final sprijinită și respectată.

În continuare, vă supunem atenției modificările pe care le considerăm minim necesare în procesul de elaborare a normelor și restricțiilor în baza propunerilor din hotărârea CNSU nr. 112 / 7.12.2021, pentru a putea asigura pe termen scurt condiții reale de funcționare a industriei, și reiterăm invitația la dialog având în vedere necesitatea elaborării unui plan concret de măsuri și norme de funcționare, pe termen mediu și lung, care să confere predictibilitate sectorului cultural.

MODIFICĂRILE PROPUSE:

12. Se propune ca activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în spații închise sau deschise, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

13. Se propune ca, în condițiile pct. 12, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise – SE ELIMINA ȘI SE ÎNLOCUIEȘTE CU – și organizarea și desfășurarea în spații închise, a spectacolelor, concertelor, festivalurilor sau a altor evenimente culturale, publice și private să fie permisă în intervalul orar 5,00-23,00 22,00, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

14. Se propune ca, în condițiile pct. 12, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale să fie permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 1.000 de personae – SE ELIMINĂ sau se mărește până la 10.000 (având în vedere că în vară funcționam la aceeași incidență cu 75000) - NU EXISTA NICIO LOGICA PENTRU CARE 25000 de oameni pot asista la un meci pe Arena Națională dar nu pot vedea un concert în aceleași condiții, în intervalul orar 5,00-23,00 22,00, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 4 mp pentru fiecare persoană și cu purtarea măștii de protecție. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al Pagina 3 din 11 unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

37. Se propune menținerea interzicerii activității în baruri, cluburi și discoteci. - cu excepția organizării strict a activităților de la punctele 13 și 16.



Cu mulțumiri,

Codruța Vulc,u Președinte AROC - Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale”, se arată în scrisoarea AROC.

AROC, Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale, structură asociativă a organizatorilor de festivaluri și concerte din România, este formată din cei mai reprezentativi actori de pe piaţa românească (ARTmania - ARTmania Festival Sibiu/Blaj aLive,, 3 Smoked Olives Festival, Cyclic, Comparty Events - diMANSIONS Hit Music Festival, Electric Castle, Emagic Live - Awake Festival, Expirat, Fapte - Jazz in the Park, Flow Concept, Global Records, Le Bistrot Sociale, Le Petit Festival de Bucharest, Mozaic Jazz Festival, Movement Team - Sports Festival, NEVERSEA, Nuit Sociale, Centrul Cultural Plai - Plai Festival/JazzTM, Scala Events, Smida Jazz Festival, SNRS - Sunwaves Festival, Sprint Media, Summer Well, TIFF - Asociația Festivalul de Film Transilvania, The Institute, Showberry – Rocanotherworld/Classix Festival, The Mission/Fall in Love Festival, UNTOLD, VRTW, Wine and Street Food Festival, Why Not Us - Street Food Festival, Wise Factor - The Fresh).

