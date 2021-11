Boc, despre interzicerea centralelor de apartament la Cluj: „Și eu am centrală acasă, dar mă uit în ce direcție merge lumea”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a declarat că noua viziune care privește interzicerea centralelor de apartament în viitor la Cluj va fi aplicată, chiar dacă și edilul deține în acest moment centrală acasă.

Centralele individuale nu vor mai fi permise în apartamentele noi

Emil Boc a anunțat recent că în ceea ce privește viitorul, se va propune „o nouă viziune” pentru blocurile noi din oraș, acestea urmând să aibă doar centrale de bloc, cele de apartament fiind interzise pentru a preveni poluarea.

„De la momentul adoptării hotărârii de Consiliu Local, orice proiectare a blocurilor noi care au mai mult de 6 apartamente vor avea în viitor două alternative: fie se conectează la sistemul de termoficare, fie se conectează la o singură centrală de bloc. Nu vom opri debranșarea dacă oamenii nu vor dori”, a declarat edilul, la începutul acestei luni.

Astfel, el a precizat că actualele centrale pe apartament nu vor fi desființate, noile reguli urmând să fie aplicate doar blocurilor noi.

În acest context, Boc a declarat, joi, că acest obiectiv are legătură cu viitorul și cu „direcția în care merge lumea”.

„Eu mă uit întotdeauna cu un ochi în față la ce fac alții și știu în ce direcție merge lumea. Nu am nimic personal, și eu am centrală de apartament acasă, nu sunt altfel decât ceilalți clujeni. La mine la bloc, în apartament, am centrală cu gaz. Mă uit în ce direcție merge lumea, rolul unui primar este să se uite în viitor, să aibă viziune. De fiecare dată ascult de specialiști”, a spus primarul Emil Boc, la un post de radio.

CITEȘTE ȘI: