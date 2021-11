POZA ZILEI. Viitorul se naște la Cluj

Primarul Emil Boc „a făcut cunoștiință” cu un robot și a testat ochelarii de realitate virtuală la CREIC.

Primarul Emil Boc „a făcut cunoștiință” cu un robot și a testat ochelarii de realitate virtuală la CREIC

Primarul Clujului a vizitat săptămâna trecută, în laboratoarele de la CREIC - Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative, unde a testat echipamentele pentru procese inovative. Primarul a interacționat cu un robot, a testat o tabletă grafică și „a intrat” în lumea realității virtuale.

„Săptămâna trecută, am vizitat laboratoarele de la Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative, unde am testat echipamentele performante puse la dispoziție clujenilor în cele 3 laboratoare (+ un spațiu de coworking) cu diferite tematici pentru procese inovative: machine learning, grafică & design, programare & automatizare, efecte vizuale ș.a.m.d. (…) Laboratoarele de la CREIC sunt dotate la cele mai înalte standarde din domeniu, grație proiectului Cluj Future of Work, care își propune pregătirea tinerilor pentru slujbele viitorului. Prin astfel de proiecte interdisciplinare, orașul nostru își poate consolida poziția de hub al inovării”, a declarat primarul Emil Boc.

Pe parcursul lunii noiembrie, tinerii clujeni au ocazia să-și testeze creativitatea și spiritul inovativ în laboratoarele CREIC. Elevii și studenții învață și experimentează în domenii extrem de căutate pe piața muncii.

CITEȘTE ȘI: