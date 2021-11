De la Turda, direct în Vogue Portugalia. Drumul spre succes al celui care a pozat pentru reviste de modă internaționale la doar 18 ani. FOTO

Un tânăr de 18 ani, originar din Turda, a reușit să surprindă pe toate lumea în doar 8 luni de zile. Alin Coc pare un tânăr obișnuit când treci pe lângă el, însă în perioada pandemiei care pentru mulți a însemnat sfârșitul pasiunilor lor, pentru Alin a fost un prilej să își descopere o nouă pasiune, anume modeling-ul.

Alin Coc, fost elev la Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca a reușit în doar 8 luni de zile de când s-a apucat de modeling să pozeze pentru cele mai cunoscute reviste de modă din lume, Vogue Portugalia și Vogue Italia, iar din România a lucrat alături de cunoscutul fashion editor al revistei Elle România, Maurice Munteanu.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Alin Coc a povestit despre motivele care l-au făcut să aplice la mai multe agenții de modelling, cum s-a împărțit între bacalaureat și ședințele foto și cum i s-a schimbat viața după ce a semnat cu agenția Avenue Models din București.

„Tot timpul m-am visat să fiu pe runway și să defilez”

„Totul a început în carantină când am dat peste niște videoclipuri cu modele care defilau și am realizat că asta vreau să fac. Tot timpul am visat să fiu pe runway și să defilez și totul a pornit de la simple videoclipuri de pe YouTube”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Alin Coc.

Inițial lui Alin i-a fost frică să aplice la agenții de modă deoarece nu avea suficientă încredere în el, fiind mai scund decât standardele care sunt cerute pentru viitoarele fotomodele.

„Sunt câteva standarde pe care trebuie să le îndeplinești ca să lucrezi cu agențiile, de exemplu să ai peste 1,83 metri înalțime și 60 de kg, iar eu nu le îndeplineam și nu aveam curajul să aplic singur (...) În decembrie anul trecut, de Revelion, o prietenă m-a împis de la spate să caut agenții, mi-a făcut poze și am aplicat. În decurs de de 2-3 zile două agenții mi-au răspuns că nu doresc să lucreze cu mine deoarece sunt prea scund și prea gras, iar celelalte patru m-au acceptat”, a transmis Alin.

Pentru Alin să fi model nu înseamnă doar să ai un corp și chip frumos, înseamnă să ajungi o inspirație pentru persoanele care te urmăresc. La începutul carierei sale de model, în plină pandemie de COVID-19, Alin credea că cariera lui se va rezuma doar câteva ședințe foto și atât. Însă perseverența lui a fost răsplătită și a ajuns în scurt timp să lucreze cu o agenție cunoscută de modele din București, Avenue Models.

Avenue Models, agenția care le oferă voce modelelor

Avenue Models este o agenție fondată în 2013, în București, iar potrivit Iulianei Ghemuș, head booker al agenției, baza acesteia a stat în dorința de a face un update domeniului fashion-ului cu o nouă viziune, o viziune în care și modelele au voce iar autenticitatea individuală joacă un rol important.

Alin a realizat din primul moment că își dorește să lucreze alături de agenția Avenue Models.

„Inițial agenția m-a găsit pe Instagram, mi-au dat mesaj, mi-au explicat tot ce era de explicat și m-a atras vibe-ul lor. După ce am vorbit prima dată cu ei la telefon am zis că sunt niște oameni foarte mișto cu care chiar vreau să lucrez și nu regret ceea ce am făcut cu ei până acum”, a adăugat tânărul.

În momentul în care Alin a semnat cu agenția Avenue Models acesta a fost pus în fața unui moment delicat. Era ultimul an de liceu și trebuia să se împartă între liceul din Cluj și ședințele foto din București. De multe ori mergea cu trenul câte 12 ore și învăța pe el, dar din punctul său de vedere a meritat.

„Îmi împărțeam timpul în așa fel încât să îmi ajungă și pentru modeling cât și pentru școală. Încercam să nu amestec job-ul cu școala. De obicei când aveam o ședință foto o programam vineri sau în weekend. Plus că învățam pe tren când aveam un test sau pentru bac învățam pe tren și stăteam nopțile până târziu, a fost o aventură dar s-a meritat”, a spus Alin.

Alin, un băiat deschis provocărilor

Iuliana Ghemuș a fost surprinsă plăcut de capacitatea lui Alin de a se integra în noul colectiv și în șase luni a reușit să realizeze un portofoliu foarte bun pentru un viitor start pe piața internațională.

„Ne-a suprins capacitatea lui Alin de a se integra într-un timp atât de rapid într-un domeniu nou lui. Considerăm că noua generație este suprinzător de efervescentă și sunt mult mai focusați pe individualitate, își îmbrățișează particularitățile fizice de la bun început convertindu-le în avantaje. Alin ne suprinde constant cu noi materiale foarte reușite și este foarte educat și deschis provocărilor. Suntem recunoscători pentru parcursul lui, în 6 luni are un portofoliu foarte bun pentru un viitor start pe piața internațională. Suntem restricționați de perioada pandemiei și se lucrează la o capacitate de maxim 50% față de anul 2019, ca număr de proiecte. În foarte multe țări nu se poate călători în momentul actual”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Iuliana Ghemuș, head booker al agenției Avenue Models.

În luna octombrie a anului 2021, Alin a pozat pentru Vogue Portugal în cadrul proiectului The Theory of Embrace. Acest shooting foto a însemnat pentru Alin o evoluție în cariera sa de model deoarece nu se aștepta să facă parte dintr-un proiecte atât de mare în așa timp scurt. Ideea proiectul The Theory of Embrace s-a axat în mare parte pe ceea ce mulți dintre noi am uitat în perioada pandemiei de COVID-19 și anume am uitat cum se simte îmbrățișarea unei persoane.

„Petreceri mari. Nopți lungi de dans. Tuturor ne este dor. Dar ce ne lipsește cu adevărat? Mici gesturi. Micile atingeri. Căldura unui corp care ne mângâie atunci când o îmbrățișare este pecetluită. Teoria îmbrățișării trebuie studiată și pusă în practică”, a fost ideea de bază a proiectului The Theory of Embrace.

Acest proiect a fost o provocare uriașă pentru Alin deoarece a purtat tocuri în timpul ședinței foto.

„Ca și model trebuie să te aștepți să stai mult în picioare, pentru The Theory of Embrace am purtat tocuri care după 8 ore de stat în picioare...picioarele mele erau acolo Vai, nu mai vrem”, a declarat Alin.

Pe lângă proiectul The Theory of Embrace, Alin a avut ocazia să lucreze alături de Maurice Munteanu. Acesta a pozat pentru numărul din luna octombrie a revistei ELLE în cadrul proiectului lui Maurice, I love big words! o incursiune stilistică în realitatea momentului.

Când am aflat că am fost ales să pozez pentru ELLE m-am bucurat foarte tare, deoarece ELLE pentru mine înseamnă un progres și nu m-am așteptat. Dinainte să îmi încep cariera îl aveam model pe Maurice Munteanu și pentru mine a fost o onoare. Maurice m-a făcut să mă simt foarte bine în timpul ședinței foto, este un om cu bun simț și se observă profesionalismul său, a spus Alin.

„Cel mai important sfat Să nu te intereseze ce cred alte persoane despre tine”

Viața de model nu este una ușoară, dacă îți dorești să ajungi să te autodepășești și să ajungi cineva în acest domeniu, trebuie să perseverezi și să știi exact ceea ce îți dorești de la viață. Pentru Alin, prin cariera de model a realizat importanța unei discipline riguroase în viața de zi cu zi și să îți asumi riscuri.

„Cel mai important este să nu te intereseze ce zic alții despre tine, cred că toată lumea ar trebui să asculte sfatul acesta. Există sfaturi constructive, dar în momentul în care ajungi sus, multe persoane vor încerca să te doboare. De exemplu la începutul carierei mele de model am avut o reticență foarte mare când purtam tocuri sau machiaj...îmi era frică de ceea ce o să creadă ceilalți despre mine. Însă cu timpul am realizat că părerea acelor persoane devine irelevantă deoarece eu mă simțeam bine în pielea mea”, a declarat Alin.

Ce tipuri de modele se caută în acest an în ceea ce privește aspectul, chipul?

Iuliana Ghemuș, a transmis reporterilor monitorulcj.ro, că în ziua de astăzi, în lumea modelling-ului se caută autenticitatea.

„În momentul de față, exceptând anumite tendințe anuale, este loc pentru toate categoriile. Se caută autenticitatea în look. În afară de zona fashion-ului care în continuare are anumite standarde foarte stricte, zona comercială este una în care pot veni toate tipologiile și cuprinde toate categoriile de vârstă. Presiunea de pe umerii bookeriilor unei agenții este foarte mare în prezent deoarece bazele de date sunt mai extinse odată cu social media și posibilitatea de a vedea rapid modele noi este mult mai facilă. Este o artă să vezi ce model este potrivit pentru un anumit client ca look și ca personalitate”, a transmis Iuliana Ghemuș.

„Chiar dacă agenția îți spune că ești prea gras sau prea scund, nu te întrista”

Mesajul lui Alin pentru cei care doresc să urmeze o carieră în lumea fashion-ului este să nu renunțe niciodată la visul lor, pentru că atunci când o ușă se închide alte trei se vor deschide în fața ta. Iar cel mai important lucru este încrederea de sine și niciodată să nu renunțe deoarece doar dacă vor continua să lupte vor reuși să se autodepășească.

„Nimeni nu o să lupte pentru visul tău în afară de tine. Și chiar dacă la un moment vor exista îndoieli, ele vor dispărea treptat când vei vedea rezultatele pe care ai reușit să le faci. Și eu am avut îndoieli, mă gândeam dacă aceasta este calea pe care vreau să o urmez și după un timp îmi răspundeam Da, este visul meu și am să lupt pentru el”, a încheiat Alin.

Pe lângă pasiunea pentru modeling, Alin este pasionat de scris, iar în momentul acesta lucrează la o carte fantasy care speră că în viitor va reuși să o publice.

CITEȘTE ȘI: