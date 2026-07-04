Temperaturi plăcute și cer variabil. Cum va fi vremea la Cluj

Clujenii vor avea parte astăzi, 4 iulie, de o vreme plăcută, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei și condiții favorabile pentru activitățile desfășurate în aer liber.

Temperaturi plăcute și cer variabil. Cum va fi vremea la Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Conform ANM, maxima zilei va atinge temperaturi de până la 24 de grade Celsius, iar minima nu va coborî mai jos de 15 grade Celsius. Vântul va sufla slab, până la moderat, iar șansele de precipitații sunt reduse.

Ziua va fi una potrivită pentru plimbări, ieșiri în natură sau evenimente organizate în aer liber. Chiar dacă temperaturile nu sunt la fel de ridicate ca cele de săptămâna trecută, specialiștii ne recomandă să evităm expunerea prelungită la soare în orele amiezii deoarece indicele UV va fi ridicat.

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