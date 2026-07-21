Accident grav pe Valea Oltului (DN7). Bucată de stâncă prăbușită peste un autoturism: Un bărbat a murit.

Accident grav produs marți pe Valea Oltului: O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe o mașină, iar un bărbat a murit.

Accident grav pe Valea Oltului (DN7). Bucată de stâncă prăbușită peste un autoturism: Un bărbat a murit.|Foto: IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,Romaânia - Facebook

Polițiștii sibieni au intervenit de urgență, marți, la un eveniment rutier produs pe Valea Oltului( DN 7), la ieșirea din localitatea Lazaret, unde o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste un autoturism. Traficul rutier a fost blocat total în zonă, potrivit MesageruldeSibiu.

Din primele cercetări a rezultat că, la kilometrul 240+230, în zona localității Lazaret, o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste un autoturism condus spre Sibiu de o femeie în vârstă de 36 de ani, din municipiul Sibiu. În mașină se mai afla bărbatul de 71 de ani, tot din Sibiu, care a murit din cauza leziunilor suferite. Conducătoarea auto nu a fost rănită.

Accident grav pe Valea Oltului (DN7). Bucată de stâncă prăbușită peste un autoturism: Un bărbat a murit.

Bărbatul în vârstă de 71 de ani, aflat în autoturismul peste care a căzut o bucată de stâncă, pe DN 7 - Valea Oltului, în zona localității Lazaret, a decedat, au anunțat marți reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, potrivit MesageruldeSibiu.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 7 Valea Oltului, în zona Lazaret.

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